Власти Ростова: Ремонт шва моста на Малиновского начнется в ближайшее время
В ближайшее время начнутся работы по восстановлению конструкции шва путепровода на улице Малиновского в Ростове, сообщает
В ближайшее время начнутся работы по восстановлению конструкции шва путепровода на улице Малиновского в Ростове, сообщает
«В настоящее время проводятся работы по установке металлического листа, а затем подрядная организация начнет работы по восстановлению конструкции шва путепровода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вопрос находится на особом контроле департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.
Напомним, 16 февраля автолюбители пожаловались на провал моста на улице Малиновского.