Власти Ростова: Ремонт шва моста на Малиновского начнется в ближайшее время

«В настоящее время проводятся работы по установке металлического листа, а затем подрядная организация начнет работы по восстановлению конструкции шва путепровода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос находится на особом контроле департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.