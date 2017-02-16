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17:33 (мск), источник: Городской репортер

Власти Ростова: Ремонт шва моста на Малиновского начнется в ближайшее время

В ближайшее время начнутся работы по восстановлению конструкции шва путепровода на улице Малиновского в Ростове, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В настоящее время проводятся работы по установке металлического листа, а затем подрядная организация начнет работы по восстановлению конструкции шва путепровода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопрос находится на особом контроле департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.

Напомним, 16 февраля автолюбители пожаловались на провал моста на улице Малиновского. Из-за этого образовались серьезные пробки.

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