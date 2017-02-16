Казахстан готовится вступить в комитет по инвестициям ОЭСР

По словам председателя комитета по инвестициям МИР РК Сапарбека Туякбаевп, с 2011 года Правительством РК совместно с ОЭСР проделана большая работа по улучшению инвестиционного климата в стране. Внесены изменения во многие законы, облегчена работа для инвесторов. Так, инвесторы из 55 стран могут приезжать в Казахстан без визы.

Проделанный труд значительно улучшил позиции Казахстана в рейтинге Doing Вusiness.

«Вхождение в Комитет по инвестициям — это показатель того, что инвестиционный климат Казахстана соответствует требованиям настоящей организации», — сказал сегодня в ходе пресс-конференции в правительстве С. Туякбаев.