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17:49 (мск), источник: Newtimes.kz

Казахстан готовится вступить в комитет по инвестициям ОЭСР

В марте-апреле текущего года будет завершена работа по вступлению Казахстана в комитет по инвестициям ОЭСР, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

По словам председателя комитета по инвестициям МИР РК Сапарбека Туякбаевп, с 2011 года Правительством РК совместно с ОЭСР проделана большая работа по улучшению инвестиционного климата в стране. Внесены изменения во многие законы, облегчена работа для инвесторов. Так, инвесторы из 55 стран могут приезжать в Казахстан без визы.

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Проделанный труд значительно улучшил позиции Казахстана в рейтинге Doing Вusiness.

«Вхождение в Комитет по инвестициям — это показатель того, что инвестиционный климат Казахстана соответствует требованиям настоящей организации», — сказал сегодня в ходе пресс-конференции в правительстве С. Туякбаев.

Он также отметил, что членство в Комитете по инвестициям ОЭСР позволит Казахстану последовательно внедрять передовые стандарты стран-членов ОЭСР, а также окажет позитивное влияние на рейтинг и инвестиционные возможности страны. Это будет являться показателем высокого уровня деловой среды, конкуренции и защиты прав инвесторов. Для многих инвесторов признание Комитета по инвестициям ОЭСР является решающим показателем при выборе страны для дальнейшего сотрудничества.

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