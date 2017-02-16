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18:03 (мск), источник: Новая Кубань

На Кубани выросла на 26% средняя зарплата

Краснодар. 16 фев. — Новая Кубань. Самыми бедными в конце прошлого года оказались обувщики. Они получали в 3 раза меньше других кубанцев.

Краснодарстат опубликовал статистику среднемесячной заработной платы.

По начисленному доходу, без учета социальных выплат, её средний размер в декабре 2016 года составил 35 914 рублей. Этот показатель на 26,3% выше, чем кубанцы получали в ноябре того же года и на 9% больше, чем в декабре 2015 года.

Однако, если учесть индексацию потребительской корзины, то декабрьский доход жителей региона всего лишь на 2,8% выше показателя того же отчётного периода 2015 года.

На Кубани наблюдается серьезная дифференциация оплаты труда в соответствии с отраслями деятельности. В 2,2 раза больше среднего показателя получали сотрудники предприятий обрабатывающей промышленности, занимающиеся производством кокса и нефтепродуктов, в 2 раза — специалисты финансовых компаний. В 1,8 раз больше зарабатывали госслужащие-управленцы, военные и страховщики.

Зарплаты ниже среднего зафиксированы в отраслях рыболовства, торговли, ремонта транспортных средств и бытовых изделий, образования, здравоохранения и предоставления прочих социальных услуг.

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