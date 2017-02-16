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18:20 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Инвестсовет одобрил выделение земли под строительство двух жилых домов в центре Нижнего Новгорода

Инвестсовет Нижегородской области одобрил выделение земли под строительство двух жилых домов в центре Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на заседании инвестсовета, 16 февраля 2017 года.

Как сообщил замминистра инвестиций, земельных и имущественных отношений региона Владимир Никонов, построить два многоквартирных жилых дома в границах улиц Гоголя и Малой Покровской в рамках договора о развитии застроенной территории планирует ООО «ЭлитСтрой». Компании будет предоставлен в собственность земельный участок площадью почти 6 га. На нем, согласно регламенту, возможно строительство домов в четыре-шесть этажей. Инвестор намерен вложить в строительство 470,5 млн рублей.

Напомним, в октябре 2014 года администрация Нижнего Новгорода утвердила два проекта планировки и межевания территории квартала в границах улиц Малая Покровская, Заломова, Нижегородская и Гоголя. Сообщалось, что развитием данной территории занимаются ЗАО «Ойкумена» и ООО «ЭлитСтрой». В рамках развития территории планируется построить 419 квартир общей площадью 32 тысячи 680 кв. метров. Площадь помещений общественного назначения в проектируемых жилых домах составит 6 тысяч 410 кв. метров. Кроме того, в плане учтены подземные автостоянки на 599 мест и детское образовательное учреждение на 22 места. Квартал будет озеленен.

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