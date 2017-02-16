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17:58 (мск), источник: Kazinform

Минэнерго поставило «точку»: АЭС в Казахстане будет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане будет построена электростанция, однако сроки ее реализации пока неизвестны. Об этом сегодня на пресс-конференции в СЦК заявил вице-министр энергетики Бахытжан Джаксалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Должен вам с серьезностью заявить, что какое-либо строительство атомной электростанции в Казахстане сегодня не ведется. Но в то же время мы достаточно прагматичны в этом вопросе и четко понимаем, что АЭС в Казахстане быть. В какой исторический период? Мы как раз и рассматриваем целесообразность ее реализации. Сегодня в стране профицит электрической энергии, порядка 30 процентов мощностей у нас не задействованы даже на пиковые нагрузки. Таким образом, какое-либо очевидное решение о строительстве АЭС не присутствует», — отметил вице-министр.

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Он напомнил, что Казахстан является первым в мире добытчиком природного урана, создает единый ядерно-топливный центр, и, безусловно, в будущем рассматривает создание АЭС в Казахстане.

«Так оно и должно быть. Это диалектика. Если мы хотим заняться вопросами экологии в нашей стране, то безусловно, строительство АЭС внесет весомый шаг как в базу энергообеспечения, так и в целом в снижение выбросов парниковых газов атмосферу», — резюмировал он.

Между тем, как ранее сообщал министр энергетики Канат Бозумбаев, в этом году республика впервые за несколько лет снижает объем добычи урана.

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