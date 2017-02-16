Минэнерго поставило «точку»: АЭС в Казахстане будет
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане будет построена электростанция, однако сроки ее реализации пока неизвестны. Об этом сегодня на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане будет построена электростанция, однако сроки ее реализации пока неизвестны. Об этом сегодня на
«Должен вам с серьезностью заявить, что
Он напомнил, что Казахстан является первым в мире добытчиком природного урана, создает единый
«Так оно и должно быть. Это диалектика. Если мы хотим заняться вопросами экологии в нашей стране, то безусловно, строительство АЭС внесет весомый шаг как в базу энергообеспечения, так и в целом в снижение выбросов парниковых газов атмосферу», — резюмировал он.
Между тем, как ранее сообщал министр энергетики Канат Бозумбаев, в этом году республика впервые за несколько лет снижает объем добычи урана.