В Башкортостане планируется строительство новых спортивных объектов

— Сейчас в рамках государственно-частного партнёрства реализуются проекты по развитию горнолыжного курорта «Мраткино», строительству ФОКа для занятий теннисом в парке Якутова, — сообщил руководитель региона. — Далее зал фехтования будем строить. Нам нужно обязательно строить спортшколу по гимнастике в Уфе. Я сам в детстве занимался спортивной гимнастикой и не понимаю, как вообще может отсутствовать спортивная гимнастика на нашей карте. Это же основополагающий вид спорта. Без спортивной гимнастики не может быть развития ни в одном из видов спорта, это очевидно.

Глава Башкортостана отметил, что на развитие спортивной инфраструктуры республики в прошлом году было направлено 511 млн рублей. За последние пять лет построено и введено в эксплуатацию 44 объекта: 20 ФОКов со спортивным залом и бассейном, пять ФОКов со спортивным залом, четыре бассейна, три стадиона, пять крытых катков и другие спортивные сооружения. Вместе с тем многие спорткомплексы недозагружены. В некоторых муниципалитетах цифра загруженности этих объектов не достигает 40 процентов.

— Не все районы могут содержать построенные спортивные объекты. Сначала просят: «Дайте ФОК, дайте бассейн, мы сами справимся». А потом говорят: «У нас нет денег на содержание». А кто должен считать эти деньги? В Бижбулякском районе мы построили ФОК за 140 млн рублей. Содержание — 10 млн рублей. На содержание денег нет. Сегодня звоню в Мишкинский район. Сколько ходили, сколько просили: «Постройте нам паралимпийский центр с бассейном». Нашли деньги немаленькие — 195 млн рублей. Сегодня стоит пустой, не работает. Только находим вариант решения, что там сделать, как там быть, — сказал Рустэм Хамитов. — Поэтому сейчас я разрешаю строить только малобюджетные быстровозводимые объекты. Потому что эта гонка за дорогими спортивными сооружениями может закончиться плачевно. Только что говорили, что денег на массовый спорт не хватает. А эти деньги можно было бы направить на массовый спорт.

В числе важных задач Глава республики назвал создание спортивных площадок по месту жительства и спортобъектов, приспособленных для занятий инвалидов.