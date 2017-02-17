Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Как алкоголь, сквернословие и рок-музыка влияют на интеллект?Какие необычные качества ученым удалось связать с развитыми умственными способностями
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Подвергшаяся насилию доктор в тяжелом состоянии
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
10Ежегодный Венецианский карнавал
10Авария на крупнейшей в США плотине
00:52 (мск), источник: 365info.kz

Вице-министр энергетики назвал причины удорожания ГСМ

Нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство, сказал Асет Магауов.

Источник: 365info.kz

По словам заместителя главы минэнерго, спрос растет быстрее, чем увеличиваются объемы производства бензина на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). А растет он потому, что увеличивается количество автомобилей на дорогах страны. Об этом пишет «Казинформ».

Читайте также
Минэнерго поставило «точку»: АЭС в Казахстане будет

«Потребление вызвано значительным ростом легкового автотранспорта в нашей стране. Если в 2001 году у нас было зарегистрировано 1 млн 58 тысяч легковых автомобилей, то в 2016 году цифра достигла 3 млн 924 тысяч автомобилей.

Соответственно потребление нефтепродуктов в Казахстане выросло по сравнению с 2001 годом с 3 млн 590 тыс. тонн до 8 млн 775 тыс., практически в 2,5 раза», — привел цифры вице-министр. За эти же годы отечественные НПЗ увеличили объемы выпуска бензина с 1,5 млн до почти 3 млн. То есть вдвое. Но зависимость от российского импорта по-прежнему актуальна: 30% продаваемого в стране бензина завезено с территории северного соседа.

Еще одна причины роста потребления бензина — его сравнительно низкая цена. Транзитный транспорт предпочитает запасаться топливом в Казахстане. В России, привел пример вице-министр, литр бензина и дизтоплива стоит 190−200 тенге, а в Кыргызстане — 160. Поэтому жители приграничных районов и транзитные авто предпочитают казахстанские заправки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Казахстане ожидается волна новых девальвации — экономист
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Российский клуб забил четыре мяча в матче плей-офф Лиги Европы
Белоруссия закупила первую партию иранской нефти
Минфин РФ подготовил законопроект о введении tax free
Суд арестовал фактического руководителя Samsung
Конгрессмены США отменили визит в штаб-квартиру НАТО
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Москвичи нашли способ защитить жилье от мошенников
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь