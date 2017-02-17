Вице-министр энергетики назвал причины удорожания ГСМ
Нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство, сказал Асет Магауов.
Нефтеперерабатывающие заводы наращивают производство, сказал Асет Магауов.
По словам заместителя главы минэнерго, спрос растет быстрее, чем увеличиваются объемы производства бензина на казахстанских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). А растет он потому, что увеличивается количество автомобилей на дорогах страны. Об этом пишет «Казинформ».
«Потребление вызвано значительным ростом легкового автотранспорта в нашей стране. Если в 2001 году у нас было зарегистрировано 1 млн 58 тысяч легковых автомобилей, то в 2016 году цифра достигла 3 млн 924 тысяч автомобилей.
Соответственно потребление нефтепродуктов в Казахстане выросло по сравнению с 2001 годом с 3 млн 590 тыс. тонн до 8 млн 775 тыс., практически в 2,5 раза», — привел цифры
Еще одна причины роста потребления бензина — его сравнительно низкая цена. Транзитный транспорт предпочитает запасаться топливом в Казахстане. В России, привел пример