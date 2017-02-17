Вице-министр энергетики назвал причины удорожания ГСМ

«Потребление вызвано значительным ростом легкового автотранспорта в нашей стране. Если в 2001 году у нас было зарегистрировано 1 млн 58 тысяч легковых автомобилей, то в 2016 году цифра достигла 3 млн 924 тысяч автомобилей.



Соответственно потребление нефтепродуктов в Казахстане выросло по сравнению с 2001 годом с 3 млн 590 тыс. тонн до 8 млн 775 тыс., практически в 2,5 раза», — привел цифры вице-министр. За эти же годы отечественные НПЗ увеличили объемы выпуска бензина с 1,5 млн до почти 3 млн. То есть вдвое. Но зависимость от российского импорта по-прежнему актуальна: 30% продаваемого в стране бензина завезено с территории северного соседа.



Еще одна причины роста потребления бензина — его сравнительно низкая цена. Транзитный транспорт предпочитает запасаться топливом в Казахстане. В России, привел пример вице-министр, литр бензина и дизтоплива стоит 190−200 тенге, а в Кыргызстане — 160. Поэтому жители приграничных районов и транзитные авто предпочитают казахстанские заправки.