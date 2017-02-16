В Черном море обнаружили крупные газовые месторождения
Компания Black Sea Oil and Gas (BSOG) обнаружила в румынских территориальных водах Черного моря, по предварительным данным, от 10 до 20 миллиардов кубических метров природного газа.
Компания Black Sea Oil and Gas (BSOG) обнаружила в румынских территориальных водах Черного моря, по предварительным данным, от 10 до 20 миллиардов кубических метров природного газа.
«По предварительным данным, обнаруженные залежи природного газа (от 10 до 20 млрд кубических метров) составляют около 10% потребляемого в Румынии газа в течение следующих пяти лет», — сообщил генеральный директор компании Марк Быком, пишет «Укринформ».
Он подчеркнул, что в настоящее время компания готовит всю необходимую документацию для утверждения в Национальном агентстве по регулированию в энергетике.
По его словам, если документы удастся утвердить до конца 2017 года, то через два года компания сможет приступить к добыче природного газа.
Румынские эксперты отмечают, что это позволит Румынии полностью обеспечить себя газом и не зависеть от российских поставок.
В настоящее время отсутствующие объемы газа (не более 3%) Румыния импортирует из России.
Напомним, в сентябре Украина подписала договор о газотранспортном коридоре с Грецией, Болгарией и Румынией.