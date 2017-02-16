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19:11 (мск), источник: Ipress.ua

В Черном море обнаружили крупные газовые месторождения

Компания Black Sea Oil and Gas (BSOG) обнаружила в румынских территориальных водах Черного моря, по предварительным данным, от 10 до 20 миллиардов кубических метров природного газа.

Источник: Ipress.ua

«По предварительным данным, обнаруженные залежи природного газа (от 10 до 20 млрд кубических метров) составляют около 10% потребляемого в Румынии газа в течение следующих пяти лет», — сообщил генеральный директор компании Марк Быком, пишет «Укринформ».

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Он подчеркнул, что в настоящее время компания готовит всю необходимую документацию для утверждения в Национальном агентстве по регулированию в энергетике.

По его словам, если документы удастся утвердить до конца 2017 года, то через два года компания сможет приступить к добыче природного газа.

Румынские эксперты отмечают, что это позволит Румынии полностью обеспечить себя газом и не зависеть от российских поставок.

В настоящее время отсутствующие объемы газа (не более 3%) Румыния импортирует из России.

Напомним, в сентябре Украина подписала договор о газотранспортном коридоре с Грецией, Болгарией и Румынией.

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