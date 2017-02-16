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20:46 (мск), источник: Sputnik.by

«Газпром» не планирует уходить из «Газпром трансгаз Запад» в Беларуси

ПАО «Газпром» убрал из повестки заседания совета директоров компании пункт о прекращении участия в белорусской фирме «Газпром трансгаз Запад», говорится в сообщении «Газпрома».

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Ранее сообщалось, что совет директоров «Газпрома» 27 февраля планирует рассмотреть вопрос о прекращении участия в белорусском дочернем предприятии. Позже этот пункт был удален из повестки.

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«Газпром трансгаз Запад» был создан в 2010 году как «дочка» российского «Газпрома».

В четверг вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что Минск и Москва согласовали протокол по нефти и газу. По его словам, документ был завизирован еще в минувшую пятницу, сейчас он находится на рассмотрении российского руководства. Семашко выразил надежду, что на следующей неделе протокол будет обнародован.

Нефтегазовый спор между странами длится с начала прошлого года: тогда в Минске заявили, что цена российского газа для республики является несправедливой. Россия в ответ снизила беспошлинные поставки нефти в Беларусь, увязав данное решение с недоплатой за газ и недопоставками в РФ нефтепродуктов. По информации российской стороны, Беларусь задолжала РФ за газ 550 миллионов долларов США.

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