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21:15 (мск), источник: Интерфакс

Минфин РФ подготовил законопроект о введении tax free

Документ предусматривает для иностранцев право на возврат НДС по покупкам на территории России.

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Минфин РФ разработал законопроект о порядке предоставления иностранным гражданам права на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free). Документ поддержало Минэкономразвития.

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Соответствующие поправки предполагается внести в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса РФ, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с документом.

Право вернуть НДС, уплаченный при покупке товаров в торговых организациях на территории РФ, получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, при предъявлении паспорта и при условии вывоза этих покупок за пределы таможенной территории ЕАЭС через пункты пропуска через государственную границу РФ. Перечень таких пунктов правительство РФ будет утверждать отдельно. Иностранные граждане смогут получать налог в размере исчисленного магазином, где были куплены товары, налога за вычетом стоимости услуги по его выплате. Предполагается, что услугу по выплате налога смогут оказывать торговые организации либо другие организации, действующие по соглашению с ними.

Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции.

Документом, подтверждающим право физлица на возврат НДС, будет чек на выплату налога с отметкой таможенного органа РФ. Перечень торговых организаций, которые будут иметь право выдавать такие чеки, утвердит Минпромторг.

Чек будет выдаваться в одном экземпляре по требованию покупателя при продаже ему в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей.

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Чек на выплату налога будет выдаваться на основании кассовых чеков, отпечатанных в течение одного дня с применением контрольно-кассовой техники, место установки которой соответствует месту нахождения магазина, включенного в перечень. В нем указываются порядковый номер и дата составления чека, порядковый номер и дата кассового чека, наименование, адрес и идентификационный номер магазина, реализовавшего товар, фамилия, имя, отчество физлица, номер его паспорта, страна выдачи паспорта, наименование, количество и стоимость товаров, сумма налога, штрих-код, позволяющий идентифицировать номер чека.

Получить возврат налога физлица смогут в течение трех лет с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение трех месяцев со дня приобретения.

Также законопроект предусматривает предоставление торговым организациям вычета по НДС, который был ими исчислен для физлиц, получивших tax free.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по НДС.

Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150−200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС — 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно. Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота.

Комментарии
3
Дроба
Зачем им за халявой кидаться к нам, если у них, в обычных магазинах(не tax free), алкоголь и табак в 2 раза дешевле, чем у нас.
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василий гога
едь до нас в Белгород они своим торгуют на половину дешевше нашего!
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конь педальный
Все украинцы кинутся за халявой в Россию.
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