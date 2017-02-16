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19:52 (мск), источник: УНИАН

Кабмин подготовил инструкции по энергопотреблению в условиях ЧП — нарушителей будут штрафовать

В среду, 15 февраля, Кабмин на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии.

Источник: УНИАН

Инструкции по энергопотреблению в условиях принятых правительством чрезвычайных мер на рынке электроэнергетики уже переданы на места, и к нарушителям ежесуточных режимов энергопотребления могут быть применены штрафные санкции, сообщил вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в ходе заседания энергоштаба.

«Инструкции по часовому потреблению направлены в регионы. Главы облгосадминистраций, совместно со всеми службами и облэнерго должны сделать те шаги, которые мы уже проходили в 2014—2015 годах, проработать режимы работы с промышленными предприятиями и по возможности сократить энергопотребление в пиковые периоды потребления с 8 до 22 часов на 10%, а, возможно, перевести предприятия в другой суточный режим работы. Там, где можно работать на альтернативных источниках энергии — нужно использовать их в максимальном объеме, — сказал Зубко. — Требования к потребителям по предельному объему потребления должны быть соблюдены, чтобы исключить отключения. В свою очередь предприятия “Энергорынок” и “Укрэнерго” имеют возможность применять штрафные санкции к облэнерго, которые не будут соблюдать суточный режим потребления».

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Зубко напомнил, что некоторое время назад страна справилась с ситуацией в Авдеевке, где довелось в условиях боевых действий восстанавливать энергоснабжение и теплоснабжение города. Сейчас ситуации сложнее. «И надо проработать механизмы и меры, которые позволят уменьшить влияние негативных последствий», — отметил Зубко.

При этом глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин для минимизации возможных последствий призвал органы местной власти определить перечень объектов жизнеобеспечения населения, которые будут наиболее уязвимые в случае отключения электроснабжения (школы, больницы, детские сады, водозаборы, насосные станции, котельные и др.) и предусмотреть возможность их энергоснабжения за счет автономных источников.

Также он сказал о необходимости провести учет наличия автономных источников, в том числе передвижных генераторов, для обогрева многоквартирных домов и создать запасы топлива (ГСМ) для их обеспечения. Кроме этого, он потребовал удерживать в режиме готовности аварийно-ремонтные бригады.

«ГСЧС готова подключиться к обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения и предоставить около 100 пунктов обогрева и 150 передвижных электростанций», — сказал Чечеткин.

Как сообщал УНИАН, чрезвычайная ситуация в украинской энергетике была во многом обусловлена объявленной в январе блокадой поставок антрацита с неподконтрольных украинским властям территорий в Украину. Несмотря на то, что добыча угля велась силами компаний, зарегистрированных в Украине, отгрузка и поставка их продукции фактически остановилась. С 10 февраля уголь не поступает на тепловые станции и предприятия металлургии, что грозит остановкой производства тепла, электроэнергии, а также срывом производственных контрактов и сокращением доходов металлургических компаний.

В среду, 15 февраля, Кабмин на экстренном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, которые позволили бы войти в режим экономии угля антрацитовой группы. Блокаду осудили власти Евросоюза и США.

Президент Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман также осудили блокаду и подчеркнули, что она несет прямую угрозу экономике страны, поскольку затрагивает стабильную работу энергосистемы и металлургического комплекса.

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