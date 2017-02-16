Семашко: «Главная проблема промышленности — нехватка оборотного капитала»

— Я всегда привожу пример по Минпрому, вспоминая 2014 год. За первую половину года предприятия заработали 2,1 трлн рублей прибыли в тех деньгах. А весь 2014-й год закончили уже с чистым убытком в 5,3 трлн рублей. То есть за вторую половину года они проели и прибыль первого полугодия, и получили еще убыток. Тогда курс на начало года был 303−304 белорусских рубя за российский. Хватало денег на то, чтобы выходить на новый цикл воспроизводства, платить налоги, покупать сырье, обслуживать кредиты. Во второй половине мы сильно укрепили белорусский рубль — почти в два раза. Это была неправильная политика. Мы три квартала тянули с принятием решения.

В результате Минпром в физическом выражении в 2014 году даже увеличил поставки в Россию на 8,7%, но экспорт в деньгах упал на 29%. Произошло вымывание оборотного капитала. Сегодня, по словам заместителя Премьер-министра, стоит задача восстановить этот капитал. Сделать это можно, выпуская продукцию с более высокой добавленной стоимостью и рентабельностью. Самый быстрый и доступный путь — кредиты.

— Мы радуемся тому, что ставка рефинансирования стала 16%, а не 25%, что средняя ставка по кредитам за январь уже 19,6%. Но все равно это очень большая ставка, — отметил Семашко, назвав приемлемой вариант ближе к десяти процентам. — Ресурсы пока дороговаты. Так что должна быть какая-то система поддержки со стороны государства. Например, система льготирования экспортных поставок. Она у нас есть, и это не наше изобретение. Во всем мире есть подобные примеры.

Семашко также отметил, что предприятия Минпрома уже вышли из рецессии: по итогам 2016 прирост объема промышленного производства составил 4,2% (по индексу физического объема), экспорт вырос на 3,2%. В январе 2017 года прирост производства составил 13,2% к январю 2016-го, а экспорта — 20%.