Завод по производству шприцов построят в Нижегородской области

Одобрение получила заявка ООО «Снабполимер Медицина» на строительство завода по производству безопасных одноразовых шприцев и систем для забора, переливания и хранения крови с инженерной защитой от повторного применения.

Сумма инвестиций на реализацию проекта насчитывает 1,3 млрд рублей.

Как заявил председатель совета директоров ООО «Снабполимер Медицина» Владислав Зезюлин, предполагается, что в год завод будет производить до 350 млн шприцев.

Он подчеркнул, что продукция инновационная, безопасные шприцы сейчас закупаются за рубежом, поэтому по мере запуска завода и выпуска продукции она будет поставляться во все регионы РФ. Запустить предприятие планируется в конце 2019 года.