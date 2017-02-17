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12:00 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

Завод по производству шприцов построят в Нижегородской области

Заявка на строительство завода по производству шприцов была одобрена в ходе заседания инвестиционного совета, прошедшего 16 февраля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Одобрение получила заявка ООО «Снабполимер Медицина» на строительство завода по производству безопасных одноразовых шприцев и систем для забора, переливания и хранения крови с инженерной защитой от повторного применения.

Сумма инвестиций на реализацию проекта насчитывает 1,3 млрд рублей.

Как заявил председатель совета директоров ООО «Снабполимер Медицина» Владислав Зезюлин, предполагается, что в год завод будет производить до 350 млн шприцев.

Он подчеркнул, что продукция инновационная, безопасные шприцы сейчас закупаются за рубежом, поэтому по мере запуска завода и выпуска продукции она будет поставляться во все регионы РФ. Запустить предприятие планируется в конце 2019 года.

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