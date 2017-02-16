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22:22 (мск), источник: Афиша Daily

«Победа» предупредила о повышении цен из-за найма охраны для своих сотрудников

Авиакомпания «Победа» в своем корпоративном блоге предупредила о возможном подорожании цен на билеты на два процента.

Источник: РИА "Новости"

Это решение вызвано тем, что лоукостер планирует привлечь частные охранные предприятия для охраны своих сотрудников от действий агрессивных пассажиров, к которым применяются «недостаточно жесткие законодательные меры».

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«Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. По предварительным оценкам, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на два процента», — заявил гендиректор «Победы» Андрей Калмыков.

В сообщении лоукостера также говорится, что авиаперевозчик поддерживает ужесточение законодательных мер, применяемых к «деструктивным пассажирам», которые используют физическую силу против сотрудников компании. В пример более суровых мер приводится уголовная ответственность, легализация черных списков и увеличение штрафов.

«Недостаточно жесткие меры к дебоширам позволяют агрессивным пассажирам чувствовать безнаказанность за свои поступки», — считают в компании.

10 февраля 2017 года опоздавший на рейс пассажир в аэропорту Внуково напал на менеджера «Победы» и избил его, после чего спокойно покинул здание аэровокзала и не был привлечен к ответственности.

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