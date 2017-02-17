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11:12 (мск), источник: ИА Татар-информ

Новая промплощадка создаст в Зеленодольском районе более 2 тысяч рабочих мест

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Более 2 тыс. новых рабочих мест появится в Зеленодольске, где построят новую промплощадку. Об этом сообщается на сайте района.

Строительство одноименной промышленной площадки уже началось на территории Новой Туры. Фонд развития моногородов перечислил для объектов инфраструктуры почти 1 млрд рублей, 9,5 млрд готовы вложить инвесторы.

Здесь планируется разместить семь новых предприятий.

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