Новая промплощадка создаст в Зеленодольском районе более 2 тысяч рабочих мест
(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Более 2 тыс. новых рабочих мест появится в Зеленодольске, где построят новую промплощадку. Об этом сообщается на сайте района.
(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Более 2 тыс. новых рабочих мест появится в Зеленодольске, где построят новую промплощадку. Об этом сообщается на сайте района.
Строительство одноименной промышленной площадки уже началось на территории Новой Туры. Фонд развития моногородов перечислил для объектов инфраструктуры почти 1 млрд рублей, 9,5 млрд готовы вложить инвесторы.
Здесь планируется разместить семь новых предприятий.