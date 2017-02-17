ЦБ накажет банки, не приспособленные для инвалидов

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Доступность банков для людей с ограниченными возможностями станет серьезным критерием, который Центробанк будет оценивать в рамках поведенческого надзора. Как рассказали официальные представители регулятора, в ходе проверок ЦБ будет изучать как банки обслуживают инвалидов. Низкий уровень адаптации офисов под потребности людей с ограниченными возможностями будет трактоваться как нарушение.

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Центробанк разрабатывает систему санкций для банков, не адаптированных под людей с ограниченными возможностями. Вопросом занимается рабочая группа по повышению финансовой доступности для людей с ограниченными возможностями, уточнили в пресс-службе регулятора. Помимо ЦБ, в нее входят представители Федерального собрания, министерств и ведомств, общественных организаций людей с инвалидностью, финансовых учреждений, высших учебных заведений. Представители ЦБ уточнили, что банки, не приспособленные под людей с ограниченными возможностями, ждут предписания от регулятора. То есть кредитные организации будут обязаны устранить нарушения, на которые укажут ревизоры ЦБ в ходе проверок. За неоднократное неисполнение своих предписаний ЦБ может лишить банк лицензии.

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Регулятор уже выявил четыре основных барьера, с которыми сталкиваются инвалиды при обслуживании в банках. В первую очередь это проблемы физической доступности — например, отсутствие пандусов и широких коридоров в отделениях банков. Вторая проблема — сайты банков не адаптированы под слабовидящих людей: используется мелкий шрифт, нет версии для слабовидящих. — Также на банкоматах кредитных организаций часто нет аудиоканалов, в результате чего слабослышащие не могут заблокировать карту, — указали представители ЦБ. По данным регулятора, ряд банков повышает базовые тарифы для людей с ограниченными возможностями «исключительно на основании наличия у клиента инвалидности или проблем со здоровьем». По словам представителей ЦБ, персонал банков часто обладает низким уровнем осведомленности «о современном подходе к пониманию инвалидности».

В ЦБ считают, что руководители банков должны воспринимать людей с инвалидностью не как маргинальный слой общества, а как потенциальных клиентов с определенными потребностями и финансовым поведением. — Они принесут доход финансовой организации, если та пойдет им навстречу в ликвидации существующих барьеров, — отметили представители ЦБ. По данным Росстата, в 2016 году в России было официально зарегистрировано более 12,7 млн граждан с инвалидностью. По данным «Финпотребсоюза» и аналитического центра НАФИ, лишь 45% российских банков оборудованы пандусами и широкими дверными проемами для людей, передвигающихся в инвалидных креслах. Из этих 45% банков только у половины оказались предусмотрены парковки для инвалидов. Маломобильных граждан вне очереди обслуживают 62,5% российских банков, слабослышащих и слабовидящих клиентов — 45%. По мнению руководителя общества поддержки инвалидов «Катюша» инвалида-колясочника Натальи Присецкой, инвалиды в России по своим доходам не попадают в круг самых желанных клиентов — это уже сложившийся стереотип.

Поэтому в России банки не создают условий для обслуживания инвалидов, воспринимая всех их как «бедных и несчастных».

Это отношение ошибочно, утверждает Присецкая: «Если будут созданы условия для этой категории клиентов, они будут приходить в банки».

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