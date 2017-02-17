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08:34 (мск), источник: Известия

ЦБ накажет банки, не приспособленные для инвалидов

Уровень обслуживания людей с ограниченными возможностями станет одним из критериев оценки качества работы кредитной организации.

Источник: Reuters

Доступность банков для людей с ограниченными возможностями станет серьезным критерием, который Центробанк будет оценивать в рамках поведенческого надзора. Как рассказали официальные представители регулятора, в ходе проверок ЦБ будет изучать как банки обслуживают инвалидов. Низкий уровень адаптации офисов под потребности людей с ограниченными возможностями будет трактоваться как нарушение.

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Центробанк разрабатывает систему санкций для банков, не адаптированных под людей с ограниченными возможностями. Вопросом занимается рабочая группа по повышению финансовой доступности для людей с ограниченными возможностями, уточнили в пресс-службе регулятора. Помимо ЦБ, в нее входят представители Федерального собрания, министерств и ведомств, общественных организаций людей с инвалидностью, финансовых учреждений, высших учебных заведений.

Представители ЦБ уточнили, что банки, не приспособленные под людей с ограниченными возможностями, ждут предписания от регулятора. То есть кредитные организации будут обязаны устранить нарушения, на которые укажут ревизоры ЦБ в ходе проверок. За неоднократное неисполнение своих предписаний ЦБ может лишить банк лицензии.

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Регулятор уже выявил четыре основных барьера, с которыми сталкиваются инвалиды при обслуживании в банках. В первую очередь это проблемы физической доступности — например, отсутствие пандусов и широких коридоров в отделениях банков. Вторая проблема — сайты банков не адаптированы под слабовидящих людей: используется мелкий шрифт, нет версии для слабовидящих.

— Также на банкоматах кредитных организаций часто нет аудиоканалов, в результате чего слабослышащие не могут заблокировать карту, — указали представители ЦБ.

По данным регулятора, ряд банков повышает базовые тарифы для людей с ограниченными возможностями «исключительно на основании наличия у клиента инвалидности или проблем со здоровьем». По словам представителей ЦБ, персонал банков часто обладает низким уровнем осведомленности «о современном подходе к пониманию инвалидности».

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В ЦБ считают, что руководители банков должны воспринимать людей с инвалидностью не как маргинальный слой общества, а как потенциальных клиентов с определенными потребностями и финансовым поведением.

— Они принесут доход финансовой организации, если та пойдет им навстречу в ликвидации существующих барьеров, — отметили представители ЦБ.

По данным Росстата, в 2016 году в России было официально зарегистрировано более 12,7 млн граждан с инвалидностью. По данным «Финпотребсоюза» и аналитического центра НАФИ, лишь 45% российских банков оборудованы пандусами и широкими дверными проемами для людей, передвигающихся в инвалидных креслах. Из этих 45% банков только у половины оказались предусмотрены парковки для инвалидов. Маломобильных граждан вне очереди обслуживают 62,5% российских банков, слабослышащих и слабовидящих клиентов — 45%.

По мнению руководителя общества поддержки инвалидов «Катюша» инвалида-колясочника Натальи Присецкой, инвалиды в России по своим доходам не попадают в круг самых желанных клиентов — это уже сложившийся стереотип.

Поэтому в России банки не создают условий для обслуживания инвалидов, воспринимая всех их как «бедных и несчастных».

Это отношение ошибочно, утверждает Присецкая: «Если будут созданы условия для этой категории клиентов, они будут приходить в банки».

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По словам зампреда Локо-банка Андрея Люшина, кредитные организации долгое время считали инвалидов проблемной категорией клиентов.

— Обычно невысокий доход, проблемы со здоровьем — всё это факторы для отказа, например, в кредите, так как риски считаются повышенными, — пояснил Андрей Люшин. — Ситуация постепенно меняется, но банки всё так же игнорируют эту уязвимую категорию граждан без всякой ответственности за это.

По мнению управляющего партнера АО «2К» Тамары Касьяновой, ЦБ проводит правильную политику по формированию безбарьерной среды в банках. По ее словам, нововведения позволят банкам получить дополнительный доход и сделать наше общество более цивилизованным.

Комментарии
2
дядя Коля
чЁ и ляпнул , А Б ?
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А Б
Помимо аспектов физического характера, доступность банков для лиц с ограниченными возможностями напрямую зависит от предлагаемых банками продуктов, т.к. указанная категория людей помимо физических ограничений, как правило, имеет также серьёзные ограничения материального плана.
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