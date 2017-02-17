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00:52 (мск), источник: ТАСС

Суд одобрил запрос об аресте фактического главы Samsung

Ранее прокуратура Республики Корея запросила ордера на арест Ли Чжэ Ёна, подозреваемого по делу о коррупции в окружении отстраненной от должности президента страны Пак Кын Хе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Суд Южной Кореи одобрил направленный прокуратурой запрос об аресте вице-президента и фактического руководителя группы компаний Samsung Ли Чжэ Ёна. Об этом в четверг вечером сообщило агентство Reuters.

В то же время южнокорейский суд отклонил запрос на арест президента компании Samsung Electronics Сан Джин Пака.

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Во вторник прокуратура Южной Кореи запросила ордера на арест Ли Чжэ Ёна и Сан Джин Пака, подозреваемых по делу о коррупции в окружении отстраненной от должности президента страны Пак Кын Хе.

Первый запрос ордера на арест Ли Чжэ Ёна, направленный в южнокорейский суд в январе, был отклонен. По версии следствия, именно Ли Чжэ Ён принимал решение об оказании финансовой поддержки Чхве Сун Силь — близкой подруге президента страны Пак Кын Хе — в обмен на различные уступки со стороны властей для более эффективного ведения бизнеса. В частности, корпорация перечислила более $18 млн на счета зарегистрированной в Германии фирмы, принадлежащей Чхве Сун Силь и ее дочери, за якобы оказанные этой компанией консультационные услуги, а также направляла крупные средства в созданные Чхве Сун Силь негосударственные фонды.

По мнению следователей, взамен Samsung была предоставлена поддержка в осуществлении слияния ряда ее филиалов, главным держателем акций которых был государственный пенсионный фонд.

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