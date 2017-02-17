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10:56 (мск), источник: РИА Новости

Ростовская область станет пилотной при внедрении системы защиты бизнесменов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев — РИА Новости, Иван Капустин. Ростовская область станет пилотным регионом при внедрении в России системы защиты предпринимателей «Набат», сообщил журналистам бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Источник: РИА Новости

«Мы с Василием Голубевым (губернатор Ростовской области) разговаривали о том, чтобы ввести в области систему защиты для бизнеса. Мы ее разрабатывали несколько месяцев, решили, что ростовский регион может стать опытным регионом для этой системы, она называется “Набат”. Она пока не полностью функционирует, но постепенно ее должны вводить», — рассказал Титов во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

По его словам, «Набат» представляет собой систему защиты, куда предприниматель «имеет возможность сообщить, если что-то происходит, связанное, по его мнению, с незаконными проверками, претензиями». «Нужно нажать кнопку на телефоне, чтобы он получил юридическую консультацию», — отметил бизнес-омбудсмен.

Он добавил, что система защиты «Набат» способна снизить количество проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Как рассказал Титов, из более чем 700 обращений, поступивших к уполномоченному по правам предпринимателей по Ростовской области в 2016 году, почти 100 связаны с уголовным преследованием бизнесменов.

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