СМИ: Россия до конца года расплатится с оставшимися долгами СССР

Министерство на прошлой неделе сообщило о погашении долга перед Македонией на 60,6 миллиона долларов и отметило, что единственной страной с неурегулированным долгом советского времени остается Босния и Герцеговина. Обе эти страны образовались при распаде Югославии и получили право на истребование части долга бывшего СССР.

«В Минфине подтвердили, что долг СССР будет урегулирован до конца этого года», — сообщает издание.

«Соглашение технически уже давно готово, страны его парафировали. Остается собственно только подписать, это вопрос ближайших месяцев. Платеж проходит одним траншем через ВЭБ, там нет никаких сложностей, до лета вопрос будет закрыт», — рассказал газете источник в правительстве.

При этом в пресс-службе Минфина изданию подтвердили, что погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных в 2017 году на урегулирование госдолга.