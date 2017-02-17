В Калининградской области стремительно дорожает бензин

Отметим, 6 февраля 2017 года средняя цена литра бензина составила 38,99 рубля, 30 января это было 38,87 рубля за литр, а двумя неделями ранее — 38,45 рубля, при том, что 9 января эта величина составляла 38,37 рубля. В среднем по СЗФО эта величина составила 37,22 рубля, а неделей ранее — 37,21 рубля.

Цены на топливо оказались следующими: бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п. ) — 38,23 рубля (ранее — 38,11 рубля), АИ-95 — 40,49 рубля (ранее — 40,43 рубля), дизельного топлива — 38,62 рубля (ранее — 38,56 рубля).