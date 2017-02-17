В Калининградской области стремительно дорожает бензин
В Калининградской области 13 февраля литр бензина на АЗС можно было приобрести в среднем за 39,08 рубля.
В Калининградской области 13 февраля литр бензина на АЗС можно было приобрести в среднем за 39,08 рубля.
Отметим, 6 февраля 2017 года средняя цена литра бензина составила 38,99 рубля, 30 января это было 38,87 рубля за литр, а двумя неделями ранее — 38,45 рубля, при том, что 9 января эта величина составляла 38,37 рубля. В среднем по СЗФО эта величина составила 37,22 рубля, а неделей ранее — 37,21 рубля.
Цены на топливо оказались следующими: бензин марки АИ-92 (АИ-93
На АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 33,90 до 37,10 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 37,90 до 41,40 рубля. В