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09:49 (мск), источник: Янтарный край

В Калининградской области стремительно дорожает бензин

В Калининградской области 13 февраля литр бензина на АЗС можно было приобрести в среднем за 39,08 рубля.

Отметим, 6 февраля 2017 года средняя цена литра бензина составила 38,99 рубля, 30 января это было 38,87 рубля за литр, а двумя неделями ранее — 38,45 рубля, при том, что 9 января эта величина составляла 38,37 рубля. В среднем по СЗФО эта величина составила 37,22 рубля, а неделей ранее — 37,21 рубля.

Цены на топливо оказались следующими: бензин марки АИ-92 (АИ-93 и т. п.) — 38,23 рубля (ранее — 38,11 рубля), АИ-95 — 40,49 рубля (ранее — 40,43 рубля), дизельного топлива — 38,62 рубля (ранее — 38,56 рубля).

На АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 33,90 до 37,10 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 37,90 до 41,40 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 35 до 36,29 рубля, марки АИ-95 и выше — от 37,90 до 40,24 рубля за литр. Соответствующие данные приводит Росстат.

Комментарии
1
Бабка Коммунистка
ну правильно -нефть в цене попёрла - и бензин в цене попёр !!!!!!!!)))))))))))))))))
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В Калининградской области стремительно дорожает бензин
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