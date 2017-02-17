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04:32 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 30 человек лишились работы на муниципальном автотранспортном предприятии Хабаровска

Под сокращение попали несколько водителей, ремонтники и рабочие.

Источник: Губерния онлайн

Второй этап сокращений начался на муниципальном предприятии «ХПАТП № 1». Увольнение коснется 36 сотрудников преимущественно пенсионного возраста — среди них шесть водителей автобусов, слесари по ремонту машин и подсобные рабочие. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщил председатель первичной профсоюзной организации ХПАТП № 1 Василий Остапенко.

«Стадию банкротства мы уже прошли, сейчас у нас конкурсное производство. В мэрии ранее нас заверили, что в октябре [2016 года] будет уже создано новое предприятие, в которое коллектив войдет и будет выполнять тот же объем работы. Но [предприятия] и в помине нет. Тогда пообещали всех оставить и никого не сокращать. Но процесс пошел, начали маршруты и графики отдавать коммерческим перевозчикам, объем работы начал сокращаться, что и повлекло за собой сокращение численности штата», — прокомментировал Василий Остапенко.

По его словам, сегодня работники, попавшие под сокращение, отрабатывают свой последний день в ХПАТП № 1.

«Все они получат выходное пособие. В течение 10 дней уволенные должны встать на учет в бюро занятости, мы туда информацию о массовом сокращении уже дали. Мы не могли поступить иначе, так как объем работы сокращается. Мы таким составом и со сложившимся объемом задач были бы готовы выполнять работу, но, увы, нам не дают», — отметил председатель профсоюза.

Напомним, что первая волна сокращений прошла на автотранспортном предприятии в начале 2016 года. Трудовые отношения тогда пришлось расторгнуть с 144 сотрудниками. На такие меры руководство МУП пошло ради сокращения расходов.

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