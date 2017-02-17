Временно закрыть в Зиме предприятие по изготовлению древесного угля требует прокуратура
Зиминская межрайонная прокуратура потребовала приостановить в Зиме деятельность предприятия по изготовлению древесного угля ООО «Золотое Дело».
Зиминская межрайонная прокуратура потребовала приостановить в Зиме деятельность предприятия по изготовлению древесного угля ООО «Золотое Дело».
Как сообщает 17 февраля 2017 года
Установлено также, что ООО «Золотое Дело» использовало в черте города Зима более 40 углетомительных печей. Компания сжигала в печах отходы деревопереработки для изготовления древесного угля, который отправляла на экспорт. При этом предприятие нарушало требования федерального закона «Об охране атмосферного воздуха», а также самовольно захватило земельные участки.
Межрайонной прокуратурой направил в Зиминский городской суд исковое заявление о приостановлении деятельности ООО «Золотое дело» до ликвидации углетомительных печей и устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, природоохранного и земельного законодательства. Суд заявленные требования удовлетворил.