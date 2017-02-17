В Приморье уже более тысячи «японок» зависли на таможне из-за «ЭРА-ГЛОНАСС»

С введением требования об обязательной установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» почти 1,5 тысячи автомобилей к середине февраля скопилось на таможенных складах в Приморье и Японии сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой администрации.

«В подвешенном» состоянии оказались порядка тысячи авто на таможенных складах в Приморье, и более 400 стоят в Японии, — пояснили в администрации.

Информацию о «зависших» автомобилях подтвердил и начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

«Нам должны быть предъявлены свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), где есть отметка о том, что машина оборудована системой, либо СБКТС должен был быть оформлен до 31 декабря 2016 года», — отметил Ладыгин.

В ситуацию вмешались не только местные власти, но и правительство страны. На селекторном совещании между руководством Приморья и вице-премьерами Дмитрием Рогозиным и Юрием Трутневым было озвучено поручение председателя правительства Дмитрия Медведева о скорейшем решении проблемы. При этом губернатор Приморья Владимир Миклушевский предложил ввести полугодовой мораторий на установку «ЭРЫ-ГЛОНАСС» на подержанные машины. В правительстве страны пообещали оперативно рассмотреть все вопросы, добавили в администрации края.

Между тем, приморцы уже получили согласование на проведение во Владивостоке митинга 19 февраля. Активисты будут настаивать на нескольких позициях: ввести выдачу ПТС для транспортных средств, которые пересекают границу РФ независимо от того, правый у них руль или же левый и настаивать на установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС» не в принудительном, а добровольном порядке. По словам представителя инициативной группы Валерия Каурова, выступающей за временный мораторий на установку этой системы, «заложниками этой ситуации в крае оказался широкий круг лиц, который так или иначе вовлечен в автомобильный бизнес».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2017 года все автотранспортные средства, выпускаемые в обращение на территории стран ЕАЭС, должны быть оснащены системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Соответствующее решение Таможенного союза вступило в силу. А это значит, что Федеральная таможенная служба уже не оформляет необходимые документы на транспортные средства, которые не соответствуют требованиям техрегламента ТС о безопасности колесных транспортных средств.