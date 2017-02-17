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05:55 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Moody’s: Красноярский край с трудом сдерживает рост своего долга

Сейчас рейтинг региона держится на уровне B1 с негативным прогнозом.

Красноярский край столкнулся с трудностями по сдерживанию своего долга. Сейчас рейтинг региона держится на отметке B1 с негативным прогнозом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на рейтинговое агентство Moody's.

Также в число «слабых» регионов вошли республика Коми (B1 с негативным прогнозом) и Омская область (Ba3 с негативным прогнозом). При этом Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Башкосторстан входят в рейтинг «сильных» субъектов, которые успешно сдерживают рост долга.

По данным экспертов, общая ситуация с региональной задолженностью продолжает улучшаться. В прошлом году долг стабилизировался и показал рост лишь на 1,5%.

«Относительно небольшой рост долга впервые за последние пять лет повышает способность регионов обслуживать его и снижает для них риски рефинансирования», — отмечается в исследовании.

Также в числе благоприятных факторов называются профицитность бюджета и новые государственные кредиты, которые постепенно вытесняют банковские. Moody's отмечает, что в 2017 году на бюджетные кредиты регионам предусмотрено 200 млрд рублей.

Напомним, в середине января специалисты министерства финансов Красноярского края установили новую верхнюю планку регионального госдолга. Цифра выросла до 110,6 млрд рублей. При этом сейчас госдолг составляет 95,9 млрд рублей.

Ранее Sibnovosti.ru сообщали, что Красноярский край вошел в число лидеров среди российских регионов по уровню государственного долга. Объем долга региона составляет около 50% от запланированных бюджетных доходов, что стало третьим показателем по России. Долг Красноярского края сильно вырос в 2016 году (почти на 10 млрд рублей).

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