Огурцы из хабаровской ТОР вернутся на прилавки магазинов уже в марте

Новый урожай огурцов из российско-японских теплиц индустриального парка «Авангард» (ТОР «Хабаровск») поступит в продажу 1 марта, сообщает портал «Губерния».

Напомним, что ранее растения пришлось пересаживать из-за низкой урожайности — на огурцах плохо сказалось сокращение светового дня.

Сегодня стало известно, что новый урожай огурцов поступит в продажу 1 марта.

«Мы планово пересадили огурцы. Уже с 1 марта в продажу поступит новый полноценный урожай, как в наши магазины, так и в сетевые гипермаркеты», — рассказала помощник генерального директора JGC Evergreen Екатерина Панова.

Помидоры с прилавков не пропадали: саженцы оказались более устойчивы к местному климату. В небольших количествах продают и перцы торговой марки «Новый день».

«Перцы есть в продаже (желтые и красные сорта “Нагано” и “Бачата”), но их очень немного, так как это тестовый урожай. Засеян был небольшой участок теплицы. Тестовый, потому что мы смотрим, как поведет себя растение, как оно будет созревать в условиях практически севера: хватит ли света и тепла, ну и, конечно, обращаем внимание на отзывы покупателей», — сказала помощник генерального директора JGC Evergreen.

В будущем в тепличных комплексах собираются выращивать и клубнику. Запуск производства намечен на 2018 год.

«С клубникой все гораздо сложнее, чем с другими растениями. Мы собираемся выращивать японский сорт. Сначала его необходимо испытать в Японии, затем он пройдет испытания в России и соответствующую регистрацию. Первая продукция появится не ранее 2018 года», — добавила собеседница.

JGC Evergreen также планирует строительство второго тепличного комплекса. Сейчас компания проходит разрешительные процедуры. Согласно плану, теплица появится в индустриальном парке «Авангард» в сентябре, а первый урожай — в декабре этого года.