Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
СМИ: в РФ приехал иранский генерал, чтобы выказать недовольство
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
14В США прошла самая престижная выставка собак
9Самый грязный город в мире
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
06:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Промышленное производство выросло в Иркутской области в январе 2017 года

Промышленное производство в Иркутской области выросло на 2,3% в январе 2017 года в сравнении с январем 2016 года.

Источник: AP 2017

Как сообщает Иркутскстат, добывающие предприятия в целом увеличили объём на 7,9%. Такой результат сложился за счёт добычи нефти и газа, возросшей на 16%. Угля добыто на 1,5% больше, чем за это же время в прошлом году. Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых снизилась на 21−25%.

По группе обрабатывающих производств отмечено снижение на 1,1%. В отдельных видах деятельности зафиксированы высокие темпы. Максимально (в 1,7 раза) выросло кожевенное производство и выпуск прочей неметаллической минеральной продукции. Производство готовых металлических изделий увеличилось в 1,4 раза, кокса и нефтепродуктов, химических продуктов, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 12−16%. В производстве пищевых продуктов, бумаги и бумажных изделий, деревообработке зафиксирован рост на 5−8%.

Вместе с тем по отдельным направлениям допущен спад, порой значительный. Производство напитков и одежды, прочих транспортных средств и оборудования снизилось на четверть, медицинских товаров, электронных и оптических изделий, прочих готовых изделий — на 42−47%, текстильных изделий — в три раза.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
Белоруссия закупила первую партию иранской нефти
Россия до конца года расплатится с оставшимися долгами СССР
Суд арестовал фактического руководителя Samsung
Тереза Мэй объявила о продолжении давления на Россию
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Регистрация жилья в России оказалась парализована
Московские квартиры за месяц существенно подешевели
Сенаторы одобрили закон о бессрочной приватизации
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь