Промышленное производство выросло в Иркутской области в январе 2017 года

Как сообщает Иркутскстат, добывающие предприятия в целом увеличили объём на 7,9%. Такой результат сложился за счёт добычи нефти и газа, возросшей на 16%. Угля добыто на 1,5% больше, чем за это же время в прошлом году. Добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых снизилась на 21−25%.

По группе обрабатывающих производств отмечено снижение на 1,1%. В отдельных видах деятельности зафиксированы высокие темпы. Максимально (в 1,7 раза) выросло кожевенное производство и выпуск прочей неметаллической минеральной продукции. Производство готовых металлических изделий увеличилось в 1,4 раза, кокса и нефтепродуктов, химических продуктов, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — на 12−16%. В производстве пищевых продуктов, бумаги и бумажных изделий, деревообработке зафиксирован рост на 5−8%.

Вместе с тем по отдельным направлениям допущен спад, порой значительный. Производство напитков и одежды, прочих транспортных средств и оборудования снизилось на четверть, медицинских товаров, электронных и оптических изделий, прочих готовых изделий — на 42−47%, текстильных изделий — в три раза.