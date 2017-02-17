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06:50 (мск), источник: ИА REGNUM

Авиаперелёты внутри Приморья могут подешеветь за счёт федеральных средств

Минтранс рассмотрит предложение краевых властей о расширении субсидирования.

Источник: AP 2017

Приморье направило в Министерство транспорта РФ предложение по включению в программу субсидирования воздушных перевозок внутрикраевые маршруты. Предполагается, что указанное решение снизит нагрузку на региональную казну и позволит направить высвободившееся финансирование на новые направления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства субъекта.

По информации профильного департамента, речь идёт о перелётах из Владивостока в Терней, Кавалерово, Пластун, Дальнегорск, Преображение, из Тернея в Светлую, Амгу, Единку и обратно. Предложение также охватывает следующие маршруты: Дальнереченск — Олон — Охотничий — Единка — Самарга, Терней — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Агзу, Терней — Амгу — Максимовка — Усть-Соболевка — Светлая — Единка — Самарга и в обратном направлении.

«Установление авиасвязей между удалёнными населёнными пунктами Приморского края имеет первостепенный приоритет. Положительное решение по вопросу субсидирования позволит снизить финансовую нагрузку на региональный бюджет и направить средства на новые направления», — уточнили в профильном департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение пересмотреть систему субсидирования из федерального бюджета региональных воздушных перевозок пассажиров Минтранс России получил от полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Сегодня бюджет страны дотирует полёты между неузловыми и узловыми аэропортами, к числу которых относятся аэропорты Хабаровска, Владивостока, Якутска, Южно-Сахалинска. Таким образом, федеральной поддержки лишены перевозки на территории субъектов и между столицами регионов ДФО.

Предполагается, что после пересмотра системы перевозки внутри регионов и между узловыми аэропортами будут субсидироваться на условиях софинансирования из бюджетов субъектов и федеральной казны.

Вместе с тем в июле 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о предоставлении субсидии в 200 миллионов рублей из федеральной казны на региональные воздушные перевозки. В список труднодоступных дальневосточных территорий, перевозки в которые субсидируются в первоочередном порядке вошли города Зея, Тында, Шахтёрск, Северо-Курильск, Дальнегорск, Дальнереченск, Сусуман, посёлки Кавалерово, Ноглики, Пластун, Самарга и Терней и другие.

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