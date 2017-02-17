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06:48 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Московская компания займется развитием городской среды Новосибирска

Мэрия обратилась к «Технологии возможностей» для развития городской среды в Новосибирске, сообщает пресс-служба мэрии.

20 февраля мэр Новосибирска Анатолий Локоть и генеральный директор АНО «Центр развития социальных инноваций «Технологии возможностей» (город Москва) Иван Бирюков подпишут соглашение о сотрудничестве.

«Технология возможностей» будет заниматься продвижением проектов, направленных на развитие доступной среде, развитию универсального дизайна, а также проектов, направленных на улучшение качества жизни инвалидов и пожилых людей.

Мэрией сформирован план мероприятий до 2030 года («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городе.

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