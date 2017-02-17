Авиационным городом может стать Усолье-Сибирское
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В городе 15 февраля 2017 года побывали руководители авиакомпании «ЧелАвиа», крупнейшего в России оператора малой авиации, которые рассматривают возможность создания авиационного кластера в
Состоялись встречи с представителями правительства Иркутской области, городскими властями, на которых было заявлено, что проект авиакомпании предполагает обучение профессиональных кадров, авиационные работы, авиаперевозки пассажиров и грузов, а также само производство самолётов. От школьной скамьи до профессиональных летчиков — такую задачу ставит перед собой будущий авиакластер, причем именно усольская кадетская школа имеет все шансы стать первым в России учреждением такого уровня с профильным авиационным направлением.
Кроме того, параллельно будет проводиться подготовка частных пилотов и авиационных специалистов. Внушителен масштаб авиаработ: здесь и создание региональной авиакомпании, и лесоохранная деятельность, и аэрофотосъемка, и
Визит инвестора носил ознакомительный характер, ему были представлены возможные площадки для размещения производства и потенциальные усольские партнёры, подчеркивает