Авиационным городом может стать Усолье-Сибирское

В городе 15 февраля 2017 года побывали руководители авиакомпании «ЧелАвиа», крупнейшего в России оператора малой авиации, которые рассматривают возможность создания авиационного кластера в Усолье-Сибирском, сообщает пресс-служба города.

Состоялись встречи с представителями правительства Иркутской области, городскими властями, на которых было заявлено, что проект авиакомпании предполагает обучение профессиональных кадров, авиационные работы, авиаперевозки пассажиров и грузов, а также само производство самолётов. От школьной скамьи до профессиональных летчиков — такую задачу ставит перед собой будущий авиакластер, причем именно усольская кадетская школа имеет все шансы стать первым в России учреждением такого уровня с профильным авиационным направлением.

Кроме того, параллельно будет проводиться подготовка частных пилотов и авиационных специалистов. Внушителен масштаб авиаработ: здесь и создание региональной авиакомпании, и лесоохранная деятельность, и аэрофотосъемка, и поисково-спасательные работы и многое другое. В числе направлений деятельности авиакластера значится и организация работы по развитию авиационного туризма, перевозка грузов и багажа, работа с отдаленными населенными пунктами, а также производство самолетов.