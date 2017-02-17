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07:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Авиационным городом может стать Усолье-Сибирское

В Усолье-Сибирском, где создана территория опережающего социально-экономического развития, может появиться авиационный кластер.

Источник: AP 2017

В городе 15 февраля 2017 года побывали руководители авиакомпании «ЧелАвиа», крупнейшего в России оператора малой авиации, которые рассматривают возможность создания авиационного кластера в Усолье-Сибирском, сообщает пресс-служба города.

Состоялись встречи с представителями правительства Иркутской области, городскими властями, на которых было заявлено, что проект авиакомпании предполагает обучение профессиональных кадров, авиационные работы, авиаперевозки пассажиров и грузов, а также само производство самолётов. От школьной скамьи до профессиональных летчиков — такую задачу ставит перед собой будущий авиакластер, причем именно усольская кадетская школа имеет все шансы стать первым в России учреждением такого уровня с профильным авиационным направлением.

Кроме того, параллельно будет проводиться подготовка частных пилотов и авиационных специалистов. Внушителен масштаб авиаработ: здесь и создание региональной авиакомпании, и лесоохранная деятельность, и аэрофотосъемка, и поисково-спасательные работы и многое другое. В числе направлений деятельности авиакластера значится и организация работы по развитию авиационного туризма, перевозка грузов и багажа, работа с отдаленными населенными пунктами, а также производство самолетов.

Визит инвестора носил ознакомительный характер, ему были представлены возможные площадки для размещения производства и потенциальные усольские партнёры, подчеркивает пресс-служба города.

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