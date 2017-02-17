ЦБ РФ разместит в Красноярске ключевой центр обработки данных
Регулятор намерен оптимизировать свою информационную систему.
Регулятор намерен оптимизировать свою информационную систему.
Центробанк РФ намерен разместить в Красноярске один из ключевых ЦОДов (центров обработки данных). Об этом сообщает «Ъ».
Новые центры также появятся в Москве,
Директор департамента информационных технологий ЦБ Максим Тищенко на профильном форуме рассказал, что регулятор кардинально поменяет свою
По словам Тищенко, трансформация будет идти по четырем основным направлениям: создание целевого
Эксперты считают, что реформа позволит сократить время взаимодействия регулятора и коммерческих банков. При этом решить все проблемы новый подход не сможет, поскольку существуют бюрократические нюансы, связанные с доставкой бумажных документов.