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07:38 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

ЦБ РФ разместит в Красноярске ключевой центр обработки данных

Регулятор намерен оптимизировать свою информационную систему.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Центробанк РФ намерен разместить в Красноярске один из ключевых ЦОДов (центров обработки данных). Об этом сообщает «Ъ».

Новые центры также появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Всего по России останется 7 ЦОДов, в то время как сейчас работает 91 центр. Оптимизация позволит создать «частное облако ЦБ», что позитивно повлияет на уровень кибербезопасности, уверены эксперты.

Директор департамента информационных технологий ЦБ Максим Тищенко на профильном форуме рассказал, что регулятор кардинально поменяет свою IT-систему. Главная задача реформы — обеспечение возможности гибко реагировать на технологические изменения при сохранении надежности. Стратегия рассчитана на ближайшие три года.

По словам Тищенко, трансформация будет идти по четырем основным направлениям: создание целевого IT-ландшафта, создание эффективной системы управления данными (в том числе и big data), оптимизация инфраструктуры и встраивание инструментов кибербезопасности. Основой системы станет big data (работа с большими данными), ради которой даже создадут новую структуру.

Эксперты считают, что реформа позволит сократить время взаимодействия регулятора и коммерческих банков. При этом решить все проблемы новый подход не сможет, поскольку существуют бюрократические нюансы, связанные с доставкой бумажных документов.

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