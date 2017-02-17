Мэрия Уфы опубликовала график уборки дворов на 18 февраля

В Ленинском районе очистка дворов от снега состоится на ул. Гоголя, 77, 77/1; ул. Кирова, 5; ул. Летчиков, 4/2; ул. Султанова, 24.

В Кировском районе уборка дворовых территорий запланирована по следующим адресам:

ул. Караидельская, 4; ул. Коммунистическая, 40, 40а, 40б; ул. Тукаева, 29; ул. Кирова, 31; ул. Худайбердина, 22, 24; ул. Авроры, 11/1б, 11/1в; ул. С. Перовской, 25/1.

В Демском районе работы по очистке дворов проведут на ул. Дагестанская, 27, 31; ул. Левитана, 7, 9; ул. Ухтомского, 30; ул. Правды, 37/1.

В Советском районе уборка дворов с применением спецтехники пройдет завтра на ул. Комсомольская, 31/1; ул. Пархоменко, 106; ул. Б. Кадомцевых, 16; ул. Бессонова, 5; ул. Обская, 19, 20; проспект Октября, 49/1.

В Октябрьском районе комплексная уборка дворов будет проходить по следующим адресам:

ул. М. Жукова, 11б, 13, 15; ул. М. Рыльского, 8/1, 8/2; ул. Б. Бикбая, 19; ул. Набережная, 41, 41/1, 41/2; ул. Н. Ковшовой, 10; ул. Ак. Королева, 10/7; проспект Октября, 57/1, 57/2, 57/3; бульвар Тюлькина, 7, 7/1, 7/2, 7/3; Лесной проезд, 12, 14.