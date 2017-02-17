Власти одобрили разработку золоторудного месторождения «Сухой лог»

Конкурс на ведение работ на нем выиграло «СЛ Золото» (СП «Ростеха» и «Полюса»). Документ опубликован на сайте кабмина в пятницу. Выигравшие аукцион недропользователи должны уплатить разовый платеж в размере 9406,436 миллиона рублей.

Месторождение «Сухой Лог» является крупнейшим в стране, его доля в общих запасах золота России составляет 28 процентов. Месторождение содержит прогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 1953 тонны, серебра — 1541 тонну, забалансовые запасы золота — 799 тонн.

«Подписанным распоряжением утверждаются результаты аукциона, в котором участвовали ООО «Золото Бодайбо» и ООО «СЛ Золото». ООО «СЛ Золото» предоставлено право пользования участком недр федерального значения, включающим месторождение «Сухой Лог», — говорится в сообщении на сайте правительства.