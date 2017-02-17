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08:03 (мск), источник: Коммерсантъ

В 2017 году в Пермском крае в рамках программы капремонта будут заменены почти 500 лифтов

Заксобрание Пермского края приняло изменения в краевой закон о системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края.

Ранее действующая редакция закона предусматривала обязанность регионального оператора произвести оплату по договорам подряда за выполненные работы в течение 20 дней с момента подписания акта приема-передачи.

Изменения, внесенные в закон, позволят региональному оператору при размещении заказа на выполнение работ предусматривать иной срок оплаты по договорам, в том числе рассрочку платежа. Региональный оператор намерен использовать данные положения закона уже в 2017 году при размещении заказов на замену лифтового оборудования в многоквартирных домах региона.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, министерством строительства и ЖКХ Пермского края реализуется проект ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах. Оплату за выполненные работы по замене лифтового оборудования предлагается осуществлять с рассрочкой в течение трех лет. На сегодня в крае порядка 30% лифтов отработали нормативный срок службы более 25 лет. Почти 1500 лифтов нуждается в замене в ближайшие годы. В целом по России ремонт и замена лифтов по важности находится на втором месте после ремонта внутридомовых инженерных коммуникаций.

За 2015−2016 годы в рамках региональной программы капитального ремонта произведена замена 8 лифтов в трех многоквартирных домах. Новый порядок оплаты позволит уже в 2017 году в крае в рамках реализации программы капитального ремонта произвести замену 490 лифтов в 194 многоквартирных домах. Стоимость работ составит порядка 1 млрд рублей. Трехлетняя рассрочка предполагает оплату работ 3 частями в течение 2017−2019 гг. В 2018—2019 году планируется заменить еще 1000 лифтов.

Кроме того, изменение порядка оплаты работ позволит региональному оператору проводить поэтапную приемку и оплату выполненных работ, что повысит ответственность подрядной организации.

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