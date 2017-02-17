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08:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе выбран партнер для строительства Восточного выезда

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству принял решение заключить концессионное соглашение по проекту «Восточный выезд из Уфы», который должен соединить федеральные трассы М7 и М5.

Как сообщили в ведомстве, предложение будет направлено единственному участнику второго этапа конкурса — ООО «Башкирской концессионной компании». Подписать соглашение планируется в мае.

Концессионное соглашение заключается на строительство автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км — от створа улицы Галле до берега реки Уфы, моста через реку длиной 2,5 км и автомобильной дороги протяженностью 14 км, напомнили в комитете. Планируется, что проезд по новой дороге будет платным, чтобы окупить затраты. По данным СМИ, стоимость проекта — более 72 млрд рублей. От инвестора ожидают вложения 32 млрд рублей.

Комментарии
1
lexx
все остальное перекроют и заставят кататься по платной дороге. все как в Москве теперь в Уфе.
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