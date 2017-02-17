Прокуратура Иркутска потребовала привести в порядок полигон по захоронению отходов

Прокуратурой Куйбышевского района Иркутска проведена проверка соблюдения законодательства об отходах производства и потребления. Проверены организации, осуществляющие сбор, транспортировку и утилизацию твердых коммунальных отходов, в том числе МУП «Спецавтохозяйство» — предприятие, которое эксплуатирует на Александровском тракте полигон по захоронению отходов, собираемых со всей территории областного центра. Выявлены многочисленные нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства. Предприятие привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 175 тысяч рублей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

В ходе проверки на полигоне выявлены многочисленные нарушения экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе отсутствие программы мониторинга состояния загрязнения окружающей, ненадлежащий учет и обработка бытовых и промышленных отходов.

«За допущенные нарушения предприятие по постановлению прокурора привлечено к административной ответственности, предусмотренной ст. 8.2 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 175 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

По требованию прокуратуры МУП «Спецавтохозяйство» разработало и направило в управление Росприроднадзора по Иркутской области программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории полигона по сбору, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов.