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08:45 (мск), источник: Om1.ru

Омский Госстройнадзор готовится к проверкам застройщиков

Проверки пройдут в плановом режиме, и у строителей еще есть время привести документы в порядок.

Мероприятия организованы с целью соблюдения федерального законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, а также о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ. Такие проверки продлятся по 20 рабочих дней и затронут ряд местных компаний.

Внеплановые проверки организуются на основании жалоб и обращений, а тем временем плановый список на 2017 год возглавляет ООО СМУ-7 Стройбетон «Амурское», которое надзорный орган вместе с трудовой инспекцией посетит в апреле, пишут «Коммерческие вести». Далее, в мае, будет проверено БУ «Агентство жилищного строительства Омской области». В последний раз ведомство проверяло учреждение 1 декабря 2015 года, и на данный момент компания находится в стадии ликвидации. Как ранее сообщал портал Om1.ru, ее объекты бросать не планируется.

Еще одной госкомпанией, попавшей в список, оказался Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище». Его проверят в июле специалисты госстройнадзора и управления министерства юстиции РФ по Омской области. Дата последней проверки— 1 марта 2016 года, и у организации также есть серьезные проблемы — она в стадии банкротства.

Кроме того, в ноябре проверки пройдут в ООО СМУ-8 Стройбетон «Успешное» и АО «Территориальный проектный институт «Омскгражданпроект». Также в список попали АО «Первая инвестиционная компания — Западная Сибирь», ОАО «Омский речной порт» и ООО «Горпроект». Первую организацию проверят в октябре, две другие — в апреле. Причем в речпорт также придут специалисты МЧС, УМВД, управления автодорожного надзора, агентства по техническому регулированию и метрологии и федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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