«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды на следующей неделе
УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о временном отключении воды в двух районах башкирской столицы на следующей неделе.
УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о временном отключении воды в двух районах башкирской столицы на следующей неделе.
В Советском районе
В этот же день в Орджоникидзевском районе с 10 до 18 часов будет отключена холодная вода на ул. Короленко 5, 7, 9, 11; Кольцевая, 82а, 82б, 84, 84а, 84б, 86, 86а, 88; Боткина, 8а.
С 12 часов 22 февраля до 3 часов утра 23 февраля в Советском районе отключат холодную воду на ул. Ст. Злобина, 1; ул. Акназарова, 29.