80 тонн хурмы и яблок не пустили в Новосибирскую область

На фитосанитарном карантинном посту «Карасук» сотрудники ведомства досмотрели груз, прибывший автомобильным грузовым транспортом из Казахстана. В машинах находилось 40 тонн свежих яблок и 20,5 тонн винограда казахстанского происхождения, а также 20 тонн китайской хурмы. Фрукты предполагалось продать на рынках Красноярска и Новосибирска.

На упаковках с фруктами отсутствовала маркировка, содержащая информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всех фруктов на территорию России был запрещен. Подкарантинная продукция общим весом 80,5 тонн возвращена отправителям в Республику Казахстан», — заметили сотрудники Россельхознадзора.