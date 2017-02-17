Строителям моста в Усть-Кутском районе месяцами не платят зарплату и не дают уволиться

Месяцы бесплатного труда. Две сотни крепких мужчин строят переправу через реку Лену. А вот навести мосты с работодателем не получается. Зарплата с сентября — только в ведомостях. Предприятие задолжало по 150, 200, 360 тысяч, и это без учёта отпускных. Сюда, в Усть-Кутский район, на вахту приехали строители из Новосибирска, Алтая, Тюмени, Красноярска, Казахстана. Пока трудились на единственном объекте, людей переводили из одной организации в другую.

— До этого мы работали в «Мостострое-12». Сейчас нас перевели в другую организацию. Мы просим свои деньги, чтобы нам их отдали, все расчёты и задолженности. В «Северспецстрое» нам говорят, — «Что вы спрашиваете с нас»?. Спрашивайте начальство, говорят, деньги будут в апреле, — говорит сотрудник компании «Мостострой-12» Максим Зубенко.

Мост — объект стратегический. Вторая ветка БАМа. Она должна вытянуться в направлении Северобайкальска к апрелю. Отчаявшись, рабочие стали искать заказчика. Тот удивился и заверил — деньги перечисляет регулярно. Буквально на днях на счёт организации поступило 16 миллионов рублей. Где растаяли — спрашивают теперь начальство.

Денег не платили ни в октябре, ни в ноябре, ни в декабре. На новый год раздали по 5 тысяч. То, что за работодателем вьётся шлейф дурной славы, узнали только здесь.

Это Удмуртия. Мост через Каму. Ситуация та же: в спецодежде «Мостостроя-12» на грани бунта сотни рассерженных и голодных.

— Приехали из Белоруссии. И до сих пор, пятый месяц, без зарплаты. Как домой ехать?

Коллег по несчастью из Нефтекамска суд признал потерпевшими. Но руководству оказалось намного выгоднее отдавать штрафы государству, чем зарплату работягам. Что ждёт усть-кутских строителей? Для тех, кто не чувствует в себе силы продержаться ещё пару месяцев, начальство предлагает выход. Уволиться. Но и это на деле оказалось невозможным. Документы не отдают.

— Контора не отвечает ни на звонки, ни на письма, которые пишем, ни на запросы о копиях трудовых.

Строители отправляли электронные письма в управление следкома по Тюменской области, общественникам. Ответов пока ни от кого не получили.