Строителям моста в Усть-Кутском районе месяцами не платят зарплату и не дают уволиться
Съехались со всей страны. Теперь было бы на что уехать. Строителям моста в
Съехались со всей страны. Теперь было бы на что уехать. Строителям моста в
Месяцы бесплатного труда. Две сотни крепких мужчин строят переправу через реку Лену. А вот навести мосты с работодателем не получается. Зарплата с сентября — только в ведомостях. Предприятие задолжало по 150, 200, 360 тысяч, и это без учёта отпускных. Сюда, в
— До этого мы работали в «Мостострое-12». Сейчас нас перевели в другую организацию. Мы просим свои деньги, чтобы нам их отдали, все расчёты и задолженности. В «Северспецстрое» нам говорят, — «Что вы спрашиваете с нас»?. Спрашивайте начальство, говорят, деньги будут в апреле, — говорит сотрудник компании «Мостострой-12» Максим Зубенко.
Мост — объект стратегический. Вторая ветка БАМа. Она должна вытянуться в направлении Северобайкальска к апрелю. Отчаявшись, рабочие стали искать заказчика. Тот удивился и заверил — деньги перечисляет регулярно. Буквально на днях на счёт организации поступило 16 миллионов рублей. Где растаяли — спрашивают теперь начальство.
Денег не платили ни в октябре, ни в ноябре, ни в декабре. На новый год раздали по 5 тысяч. То, что за работодателем вьётся шлейф дурной славы, узнали только здесь.
Это Удмуртия. Мост через Каму. Ситуация та же: в спецодежде «Мостостроя-12» на грани бунта сотни рассерженных и голодных.
— Приехали из Белоруссии. И до сих пор, пятый месяц, без зарплаты. Как домой ехать?
Коллег по несчастью из Нефтекамска суд признал потерпевшими. Но руководству оказалось намного выгоднее отдавать штрафы государству, чем зарплату работягам. Что ждёт
— Контора не отвечает ни на звонки, ни на письма, которые пишем, ни на запросы о копиях трудовых.
Строители отправляли электронные письма в управление следкома по Тюменской области, общественникам. Ответов пока ни от кого не получили.