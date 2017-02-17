В Татарстане междугородние автобусы в два раза завышали цены на проезд

Антимонопольщики установили, что ОАО «КПАТП-1» нарушило Закон о защите конкуренции. Так, предприятие стало по-своему устанавливать цены на проезд, нарушив, таким образом, договор, заключенный с министерством транспорта РТ.

Переведя перевозки на нерегулируемые тарифы, предприятие повысило цены с 1,27 руб./пасс./км. до 2,26 руб./пасс./км. В дальнейшем тариф был увеличен до 2,74 руб./пасс./км. по маршруту Казань — Кощаково, Кощаково — Казань и до 2,93 руб./пасс./км по маршруту Казань — Пестрецы, Пестрецы — Казань.

В результате антимонопольщики предписали ОАО «КПАТП-1» устранить нарушения. Кроме того, материалы дела переданы уполномоченному лицу Татарстанского УФАС России для возбуждения административного дела.