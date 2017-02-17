Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Регистрация жилья в России оказалась парализована
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Собчак против Брежневой: последний шанс
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
09:06 (мск), источник: Sputniknews.kz

Казахстан вошел в топ-50 экономически свободных стран мира

Казахстан поднялся на 42-е место с 69-го в рейтинге экономических свободных стран американского исследовательского центра The Heritage Foundation, обогнав своих соседей по ЕАЭС.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Американский исследовательский центр «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) обновил данные международного рейтинга экономической свободы. По его итогам Казахстан улучшил свое положение сразу на несколько пунктов, заняв 42-е место в рейтинге, обогнав Россию и Белоруссию, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Казахстан набрал в сумме 69 баллов из 100 возможных. В сравнении с прошлым годом показатель экономической свободы улучшился сразу на 5,4 пункта. Казахстан делит свое 42-е место в рейтинге с Ямайкой и Перу.

Читайте также
Выборы в Сенат состоятся летом 2017 года — ЦИК РК

Год назад в рейтинге Казахстан занимал лишь 69 позицию. Казахстану в том числе удалось обойти такие страны как Польша, Румыния, Бельгия и Турция. Ближе всех в рейтинге подобралась Польша, заняв 45 позицию.

Составители рейтинга оценивают экономики стран на основе десяти критериев, среди них — гарантия прав собственности, защита от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свобода торговли, гибкость рынка труда.

Аналитики дали положительную оценку практически по всем пунктам рейтинга, за исключением гибкости рынка труда и финансовой независимости.

Эксперты объясняют рост тем, что Казахстан получил значительную выгоду от политики открытости и гибкости экономики в течение последних десяти лет. При том, что государство продолжает сохранять свою долю в ключевых промышленных предприятиях, особенно в энергетическом секторе. В качестве примера благоприятных реформ называется приватизация банка, внедрение конкурентоспособных налоговых ставок, а также модернизация торгового режима.

Американский исследовательский центр «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) — стратегический исследовательский институт США, который занимается широким спектром исследования международной политики. Основан в 1973 году. Институтом декларируется идея построить статистическую модель общества и обеспечить доступ к ней широкой общественности. Фонд издает ряд аналитических исследований, из самых известных — ежегодный «Индекс экономической свободы», «Политические эксперты 2000», «Мандат на лидерство».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
НОК: права казахстанских биатлонистов в Австрии были нарушены
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
ЦБ собрался оценить доступность банков для инвалидов
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Фильм Би-би-си про российских болельщиков шокировал дипломатов
Тереза Мэй объявила о продолжении давления на Россию
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Как правильно организовать зону для сна?
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Составлен рейтинг самых комфортных городов мира
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь