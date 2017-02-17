Казахстан вошел в топ-50 экономически свободных стран мира

Казахстан набрал в сумме 69 баллов из 100 возможных. В сравнении с прошлым годом показатель экономической свободы улучшился сразу на 5,4 пункта. Казахстан делит свое 42-е место в рейтинге с Ямайкой и Перу.

АСТАНА, 17 фев — Sputnik. Американский исследовательский центр «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) обновил данные международного рейтинга экономической свободы. По его итогам Казахстан улучшил свое положение сразу на несколько пунктов, заняв 42-е место в рейтинге, обогнав Россию и Белоруссию, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Год назад в рейтинге Казахстан занимал лишь 69 позицию. Казахстану в том числе удалось обойти такие страны как Польша, Румыния, Бельгия и Турция. Ближе всех в рейтинге подобралась Польша, заняв 45 позицию.

Составители рейтинга оценивают экономики стран на основе десяти критериев, среди них — гарантия прав собственности, защита от коррупции, эффективность и прозрачность бюджетных расходов, свобода торговли, гибкость рынка труда.

Аналитики дали положительную оценку практически по всем пунктам рейтинга, за исключением гибкости рынка труда и финансовой независимости.

Эксперты объясняют рост тем, что Казахстан получил значительную выгоду от политики открытости и гибкости экономики в течение последних десяти лет. При том, что государство продолжает сохранять свою долю в ключевых промышленных предприятиях, особенно в энергетическом секторе. В качестве примера благоприятных реформ называется приватизация банка, внедрение конкурентоспособных налоговых ставок, а также модернизация торгового режима.

Американский исследовательский центр «Фонд наследия» (The Heritage Foundation) — стратегический исследовательский институт США, который занимается широким спектром исследования международной политики. Основан в 1973 году. Институтом декларируется идея построить статистическую модель общества и обеспечить доступ к ней широкой общественности. Фонд издает ряд аналитических исследований, из самых известных — ежегодный «Индекс экономической свободы», «Политические эксперты 2000», «Мандат на лидерство».