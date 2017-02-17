УФАС: Продавцы бензина в Хабаровском крае работают себе в убыток
Такой вывод сотрудники антимонопольной службы сделали на основании информации, предоставленной региональными поставщиками топлива.
Такой вывод сотрудники антимонопольной службы сделали на основании информации, предоставленной региональными поставщиками топлива.
Нефтеперерабатывающие предприятия, реализующие топливо на территории Хабаровского края, работают себе в убыток даже несмотря на регулярное повышение цен на бензин. Такую информацию озвучила руководитель краевого УФАС, ссылаясь на отчетные документы, которые предоставили поставщики топлива, сообщает портал «Губерния».
Речь о росте цен на бензин в Хабаровском крае зашла на
«Каких-либо нарушений антимонопольного законодательства здесь нет. При любом повышении цен производители предоставляют нам документы и мы все проверяем. Получается, что производители даже закупают сырье на оптовом звене, на бирже намного дороже, чем потом продают в розницу. Они работают себе в убыток», — прокомментировала руководитель краевого УФАС.
Тем не менее, в марте этого года представители УФАС совместно со своими коллегами из центрального аппарата собираются провести совещание со всеми дальневосточными поставщиками топлива, чтобы разобраться, насколько подорожал бензин в регионе и чем это вызвано.