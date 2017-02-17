УФАС: Продавцы бензина в Хабаровском крае работают себе в убыток

Нефтеперерабатывающие предприятия, реализующие топливо на территории Хабаровского края, работают себе в убыток даже несмотря на регулярное повышение цен на бензин. Такую информацию озвучила руководитель краевого УФАС, ссылаясь на отчетные документы, которые предоставили поставщики топлива, сообщает портал «Губерния».

Речь о росте цен на бензин в Хабаровском крае зашла на пресс-конференции руководителя краевого управления федеральной антимонопольной службы Елены Клостер. Отвечая на вопрос журналиста о том, законно ли владельцы заправок повысили цены на топливо почти на 6% (с 36,9 до 38,6 рубля за литр бензина А-92) за последний год, глава управления заявила, что нарушений законодательства в этом процессе УФАС не усматривает.

«Каких-либо нарушений антимонопольного законодательства здесь нет. При любом повышении цен производители предоставляют нам документы и мы все проверяем. Получается, что производители даже закупают сырье на оптовом звене, на бирже намного дороже, чем потом продают в розницу. Они работают себе в убыток», — прокомментировала руководитель краевого УФАС.

Тем не менее, в марте этого года представители УФАС совместно со своими коллегами из центрального аппарата собираются провести совещание со всеми дальневосточными поставщиками топлива, чтобы разобраться, насколько подорожал бензин в регионе и чем это вызвано.