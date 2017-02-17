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10:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

ТОСЭР «Комсомольск» обещает завалить весь край мясными деликатесами

Хабаровск, 17 февраля, AmurMedia.

Корпорация развития Дальнего Востока одобрила заявку ООО «Комсомольский мясокомбинат» на осуществление деятельности в ТОСЭР.

Источник: AmurMedia

В ближайшее время инвестор, который планирует наладить производство колбасных изделий и других наименований мясных продуктов на площадке «Парус», получит официальный статус резидента, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Как сообщил генеральный директор предприятия Игорь Басов, в качестве сырья планируется использовать свинину, говядину и мясо птицы. На первом этапе поставки готовой продукции будут налажены в торговые сети и магазины Хабаровского края. В перспективе инвестор планирует расширить географию за счет других регионов Дальнего Востока. Для этого на предприятии планируют постепенно наращивать объемы переработки — до 3,5 тысяч тонн в год к 2020 году.

«К работам планируем приступить во второй половине 2017 года. Сейчас просчитываем различные варианты проекта, включающие строительство отдельного производственного предприятия и реконструкцию помещения, где ранее размещалось аналогичное производство», — отметил Игорь Басов.

На первом этапе инвестор планирует вложить 314 млн рублей. Общая стоимость проекта оценивается в сумму около 500 млн рублей.

По словам председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края Николая Крецу, реализация проекта позволит увеличить объемы выпуска местной продукции, расширить ее ассортимент.

«В непростых экономических условиях предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности региона нуждаются в поддержке. Со своей стороны, мы всячески им помогаем, продвигая местную продукцию в рамках проекта “Наш выбор 27”. Эта работа уже дает результаты — представленность колбасных изделий местных производителей в торговых сетях увеличивается. Кроме того, планируем создание профильной целевой программы. Безусловно, регион заинтересован в новых пищевых предприятиях, тем более что инвесторы получат ряд преференций, которые позволят быстрее выйти на самоокупаемость», — сказал Николай Крецу.

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