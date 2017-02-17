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10:10 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский край отправил за пределы России 153 тысячи тонн зерна

В 2016 году Красноярский край отправил за пределы России более 153 тысяч тонн зерна, в том числе более 131,9 тысяч тонн пшеницы, сообщили в пресс-службе краевого управления Россельхознадзора.

Основными получателями красноярской пшеницы стали Монгольская народная республика — более 127 тысяч тонн, республика Азербайджан — 4,9 тысяч тонн. Также в Монголию из Красноярского края отправили более 6 тысяч тонн овса и 3,5 тысяч тонн рапса. Из региона рапс отправили и в Китай — 11,6 тысяч тонн.

Основной зерновой продукцией, вывозимой с территории края в другие регионы России, является пшеница — 337 тыс. тонн (76%), ячмень — 53 тыс. тонн, овёс — 28 тыс. тонн.

Продукция вывезена в 36 регионов. Основными получателями в 2016 году стали Ленинградская область и Санкт-Петербург (109 тыс. тонн), Иркутская область (62 тыс. тонн), Кемеровская область (57 тыс. тонн), Алтайский край (37 тыс. тонн), республика Бурятия (35 тыс. тонн), Московская область и Москва (33 тыс. тонн), Приморский край (16 тыс. тонн), Челябинская область (14 тыс. тонн), Омская область (11 тыс. тонн), Хабаровский край (11 тыс. тонн), Томская область (10 тыс. тонн).

В прошлом году 49 стран мира получили из Красноярского края более 4,9 млн кубических метров лесоматриалов. Россельхознадзор в этой части оформил более 57 тысяч фитосанитарных сертификатов. Из них более 3,3 млн куб. м. (67%) пиломатериалов (в КНР — 2,6 млн м³) и 1,6 млн куб. м. круглого леса (более 1,57 млн м³ в КНР), и 28 тыс. куб. м. готовых изделий из древесины.

По данным краевого управления Россельхознадзора, в 2016 году 9 красноярских предприятий аттестованы на право экспорта. Всего же на территории региона на право экспорта своей продукции аттестовано 38 предприятий, 24 из которых в страны Таможенного союза, еще 14 — в третьи страны.

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