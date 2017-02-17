Суд одобрил МУГИСО раздачу земли на Россельбане

Суд признал правомерными итоги октябрьских торгов МУГИСО на размещение рекламы вдоль трассы Екатеринбург — Кольцово. Как сообщили «Уралинформбюро» в мингосимущества, свердловский арбитраж признал необоснованным решение УФАС, нашедшего нарушения в порядке проведения аукциона.

После торгов челябинская фирма «Продвижение» заявила, что из-за технических проблем не все участники могли своевременно ознакомиться с техдокументацией. Антимонопольщики признали жалобу обоснованной. В свою очередь министерство и другие участники аукциона настаивали, что из 9 компаний только одна не смогла открыть документы на сайте Фонда имущества Свердловской области, следовательно, для жалоб не было оснований.

Торги на размещение рекламы на трассе Екатеринбург — Кольцово МУГИСО провело в середине октября. Было выставлено 36 участков под установку щитов. Победителями признаны компании «Хэт-трик», «Абсолют» и «Рекламная фирма «Ай», которые в общей сложности согласись платить за аренду порядка 9 миллионов рублей в год.