Суд одобрил МУГИСО раздачу земли на Россельбане
Под рекламу.
Под рекламу.
Суд признал правомерными итоги октябрьских торгов МУГИСО на размещение рекламы вдоль трассы Екатеринбург — Кольцово. Как сообщили «Уралинформбюро» в мингосимущества, свердловский арбитраж признал необоснованным решение УФАС, нашедшего нарушения в порядке проведения аукциона.
После торгов челябинская фирма «Продвижение» заявила, что
Торги на размещение рекламы на трассе Екатеринбург — Кольцово МУГИСО провело в середине октября. Было выставлено 36 участков под установку щитов. Победителями признаны компании «Хэт-трик», «Абсолют» и «Рекламная фирма «Ай», которые в общей сложности согласись платить за аренду порядка 9 миллионов рублей в год.