Госстройнадзор обновил список застройщиков-банкротов в Омской области
Есть счастливчики, которые покинули список, но вместо этого добавились новые.
Есть счастливчики, которые покинули список, но вместо этого добавились новые.
Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области опубликовало информацию о застройщиках, находящихся на разных стадиях банкротства по состоянию на 31 января 2017 года. Все они возводили многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков.
1. ООО «ССК «Металлургмаркет»
Как ранее сообщал портал Om1.ru, фирма строила жилой комплекс по улицам Маяковского — 6−8-я Линии — Масленникова. Решением омского Арбитража от
Кроме того, решением арбитража права застройщика должны были быть переданы другой организации, но от имени Лаврентьевой А. А. поступила апелляция в Восьмой арбитражный апелляционный суд Омской области. Ее рассмотрение назначено на 28.02.2017.
2. ЖСК «Любинский»
От
Вместе с тем дом по улице 4-й Любинской, 34, возводимый кооперативом, перенявшим проект от компании убитого предпринимателя Виктора Берга «ОмСтрой-2001», удалось сдать.
3. ООО «ПСФ «Полет и К»
В отношении компании было открыто конкурсное производство после признания ее несостоятельной от
4. ЗАО «Алмазинвест»
Силами подрядчика строился жилой дом на улице Конева, 3/3. Решением того же судебного органа от
Однако ООО «Новый центр» подало апелляцию в Восьмой арбитражный апелляционный суд, обжаловав завершение производства в отношении ЗАО «Алмаз». Рассмотрение состоится 09.03.2017.
5. ООО «РоКАС»
Как и прежде, это единственная в списке компания, в отношении которой определением арбитражного суда от
«РоКАС» является застройщиком «Ясной поляны», оставивший без квартир немало дольщиков. В 2008—2013 годах компанией руководил избранный в 2016 году депутат регионального Заксобрания Хабулда Шушубаев, к тому же обвиняемый в растрате и мошенничестве, в том числе по эпизоду с дольщиками «Ясной поляны».
6. ООО «ЛИК»
22.03.2013 по делу № А46−28826/2012 в отношении компании введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим был Загидуллин Ф. А. Определением суда от
7. ООО «ПКФ СМУ-1 КПД»
Конкурсное производство по делу № А46−8545/2009 было открыто еще
8. ООО «Стройстар Инвест»
Определением Арбитражного суда от
9. Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище»
За фондом, учредителями которого являются региональные Минимущества и Минстрой, числится пять домов на Московке-2 в районе улиц Мишина и Светловской. В ноябре сообщалось, что один из объектов — дом под строительным номером 4 — сдадут до Нового года, но этого не случилось. По последним данным, его сдадут в этом году, а также еще три. Вместе они входят в группу долгостроев, которые Минстрой намерен сдать в 2017 году.
05.12.2016 арбитраж принял к производству иск о несостоятельности от бывшего дольщика Юрия Гузея. Следующее заседание должно состояться 22 февраля, а пока новый руководитель фонда Геннадий Рабанин строит планы, как сохранить организацию.
Добавим, из списка банкротящихся застройщиков ушли ЖСК «Первомайский» и ООО «Восточно-Сибирская Строительная Компания» (ВССК).
По данным картотеки омского арбитража, итогового решения по банкротству ЖСК еще нет, заседание состоится