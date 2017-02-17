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09:35 (мск), источник: Om1.ru

Госстройнадзор обновил список застройщиков-банкротов в Омской области

Есть счастливчики, которые покинули список, но вместо этого добавились новые.

Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области опубликовало информацию о застройщиках, находящихся на разных стадиях банкротства по состоянию на 31 января 2017 года. Все они возводили многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков.

По-прежнему в списке «Металлургмаркет», «Любинский», «Полет и К», «Алмазинвест», «РоКАС», «ЛИК», «ПКФ СМУ-1 КПД».

1. ООО «ССК «Металлургмаркет»

Как ранее сообщал портал Om1.ru, фирма строила жилой комплекс по улицам Маяковского — 6−8-я Линии — Масленникова. Решением омского Арбитража от 15.05.2015 по делу А46−13473/2015 «Металлургмаркет» признан банкротом. В отношении застройщика открыто конкурсное производство. Заседание, на котором конкурсный управляющий Мунш В. В. должен был отчитаться о его проведении, отложили на 08.02.2017.

Кроме того, решением арбитража права застройщика должны были быть переданы другой организации, но от имени Лаврентьевой А. А. поступила апелляция в Восьмой арбитражный апелляционный суд Омской области. Ее рассмотрение назначено на 28.02.2017.

2. ЖСК «Любинский»

От 14.04.2016 по делу № А46−10337/2015 ЖСК «Любинский» признан банкротом, открыто конкурсное производство. В конце прошлого года, 13 декабря, его срок продлили на четыре месяца. Отчет конкурсного управляющего Сбитнева Е. А. будет заслушан 11.04.2017.

Вместе с тем дом по улице 4-й Любинской, 34, возводимый кооперативом, перенявшим проект от компании убитого предпринимателя Виктора Берга «ОмСтрой-2001», удалось сдать.

3. ООО «ПСФ «Полет и К»

В отношении компании было открыто конкурсное производство после признания ее несостоятельной от 20.06.2014 по делу № А46−16906/2011. Срок производства 22.11.2016 продлен на шесть месяцев. Конкурсный управляющий Тараненко В. В. представит отчет 18.05.2017.

4. ЗАО «Алмазинвест»

Силами подрядчика строился жилой дом на улице Конева, 3/3. Решением того же судебного органа от 05.12.2013 по делу № А46−1275/2013 акционерное общество признано несостоятельным, 28.12.2016 было завершено конкурсное производство.

Однако ООО «Новый центр» подало апелляцию в Восьмой арбитражный апелляционный суд, обжаловав завершение производства в отношении ЗАО «Алмаз». Рассмотрение состоится 09.03.2017.

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5. ООО «РоКАС»

Как и прежде, это единственная в списке компания, в отношении которой определением арбитражного суда от 01.05.2010 по делу № А46−17714/2009 введено финансовое оздоровление. Результаты процедуры рассмотрят 27.02.2017.

«РоКАС» является застройщиком «Ясной поляны», оставивший без квартир немало дольщиков. В 2008—2013 годах компанией руководил избранный в 2016 году депутат регионального Заксобрания Хабулда Шушубаев, к тому же обвиняемый в растрате и мошенничестве, в том числе по эпизоду с дольщиками «Ясной поляны».

6. ООО «ЛИК»

22.03.2013 по делу № А46−28826/2012 в отношении компании введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим был Загидуллин Ф. А. Определением суда от 24.01.2017 процедура завершена.

7. ООО «ПКФ СМУ-1 КПД»

Конкурсное производство по делу № А46−8545/2009 было открыто еще 08.06.2010. Заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Кузьмина А. П. назначено на 07.02.2017.

Из новичков в списке оказались ООО «Стройстар Инвест» и госфонд «Жилище».

8. ООО «Стройстар Инвест»

Определением Арбитражного суда от 30.11.2016 возбуждено производство по делу № А46−16909/2016 по заявлению Даганзе Г. Ш. о признании застройщика банкротом, судебное заседание по рассмотрению которого отложено на 22.02.2017.

9. Фонд развития жилищного строительства Омской области «Жилище»

За фондом, учредителями которого являются региональные Минимущества и Минстрой, числится пять домов на Московке-2 в районе улиц Мишина и Светловской. В ноябре сообщалось, что один из объектов — дом под строительным номером 4 — сдадут до Нового года, но этого не случилось. По последним данным, его сдадут в этом году, а также еще три. Вместе они входят в группу долгостроев, которые Минстрой намерен сдать в 2017 году.

05.12.2016 арбитраж принял к производству иск о несостоятельности от бывшего дольщика Юрия Гузея. Следующее заседание должно состояться 22 февраля, а пока новый руководитель фонда Геннадий Рабанин строит планы, как сохранить организацию.

Добавим, из списка банкротящихся застройщиков ушли ЖСК «Первомайский» и ООО «Восточно-Сибирская Строительная Компания» (ВССК).

По данным картотеки омского арбитража, итогового решения по банкротству ЖСК еще нет, заседание состоится 06.03.17. Что касается второй компании, то от иска «Омскрегионпроекта» ей удалось отбиться, производству было прекращено, однако 9 января этого года был подан новый — от ООО «Проектные инновации». Заседание назначено на 09.03.17.

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