Госстройнадзор обновил список застройщиков-банкротов в Омской области

Главное управление государственного строительного надзора и государственной экспертизы Омской области опубликовало информацию о застройщиках, находящихся на разных стадиях банкротства по состоянию на 31 января 2017 года. Все они возводили многоквартирные дома с привлечением средств дольщиков.

По-прежнему в списке «Металлургмаркет», «Любинский», «Полет и К», «Алмазинвест», «РоКАС», «ЛИК», «ПКФ СМУ-1 КПД».

1. ООО «ССК «Металлургмаркет»

Как ранее сообщал портал Om1.ru, фирма строила жилой комплекс по улицам Маяковского — 6−8-я Линии — Масленникова. Решением омского Арбитража от 15.05.2015 по делу А46−13473/2015 «Металлургмаркет» признан банкротом. В отношении застройщика открыто конкурсное производство. Заседание, на котором конкурсный управляющий Мунш В. В. должен был отчитаться о его проведении, отложили на 08.02.2017.

Кроме того, решением арбитража права застройщика должны были быть переданы другой организации, но от имени Лаврентьевой А. А. поступила апелляция в Восьмой арбитражный апелляционный суд Омской области. Ее рассмотрение назначено на 28.02.2017.

2. ЖСК «Любинский»

От 14.04.2016 по делу № А46−10337/2015 ЖСК «Любинский» признан банкротом, открыто конкурсное производство. В конце прошлого года, 13 декабря, его срок продлили на четыре месяца. Отчет конкурсного управляющего Сбитнева Е. А. будет заслушан 11.04.2017.

Вместе с тем дом по улице 4-й Любинской, 34, возводимый кооперативом, перенявшим проект от компании убитого предпринимателя Виктора Берга «ОмСтрой-2001», удалось сдать.

3. ООО «ПСФ «Полет и К»

В отношении компании было открыто конкурсное производство после признания ее несостоятельной от 20.06.2014 по делу № А46−16906/2011. Срок производства 22.11.2016 продлен на шесть месяцев. Конкурсный управляющий Тараненко В. В. представит отчет 18.05.2017.

4. ЗАО «Алмазинвест»

Силами подрядчика строился жилой дом на улице Конева, 3/3. Решением того же судебного органа от 05.12.2013 по делу № А46−1275/2013 акционерное общество признано несостоятельным, 28.12.2016 было завершено конкурсное производство.

Однако ООО «Новый центр» подало апелляцию в Восьмой арбитражный апелляционный суд, обжаловав завершение производства в отношении ЗАО «Алмаз». Рассмотрение состоится 09.03.2017.