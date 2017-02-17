Башкирская содовая компания на треть увеличила налоговые отчисления

Успешная деятельность предприятия обеспечила рост налоговых отчислений. В 2016 году поступления от компании в бюджет и внебюджетные фонды выросли на 2,3 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. А за последние два года сумма возросла более чем в два раза.

Башкирской содовой компании не только удалось сохранить лидерство в производстве основных видов продукции, но и улучшить финансовые показатели.

Постоянная модернизация, расширение действующих производств и создание новых, выпуск продукции высокого качества и укрепление статуса надежного поставщика, а также всесторонняя поддержка социальных проектов и благотворительность, продолжают оставаться основными приоритетными задачами для Башкирской содовой компании.

Справка. АО «БСК» (входит в Группу «БАШХИМ») образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик».