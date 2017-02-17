В Перми без воды останутся три микрорайона

«Новогор-Прикамье» сообщает о плановых отключениях воды в трёх микрорайонах Перми.

Так, 18 февраля с 9 до 20 часов без воды будут сидеть жители микрорайонов Кислотные дачи и Камский. Отключения связаны с работами по адресу: ул. Генерала Доватора, 7.

В этот же день воду отключат в микрорайоне Крым. Краны пересохнут с 9 до 19 часов. Отключения связаны с работами по адресу: ул. Воронежская, 41.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 068 или 2100−680 (для звонков с мобильных телефонов).