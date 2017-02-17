Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Американские СМИ: Путин вновь перехитрил нас
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Самый грязный город в мире
8Бабочки из шрамов
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
09:57 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми без воды останутся три микрорайона

Отключения планируются 18 февраля.

«Новогор-Прикамье» сообщает о плановых отключениях воды в трёх микрорайонах Перми.

Так, 18 февраля с 9 до 20 часов без воды будут сидеть жители микрорайонов Кислотные дачи и Камский. Отключения связаны с работами по адресу: ул. Генерала Доватора, 7.

В этот же день воду отключат в микрорайоне Крым. Краны пересохнут с 9 до 19 часов. Отключения связаны с работами по адресу: ул. Воронежская, 41.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 068 или 2100−680 (для звонков с мобильных телефонов).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свыше 2000 вариантов вируса гриппа. Врач о том - как лечить ОРВИ
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Фильм Би-би-си про российских болельщиков шокировал дипломатов
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Регистрация жилья в России оказалась парализована
Московские квартиры за месяц существенно подешевели
Сенаторы одобрили закон о бессрочной приватизации
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь