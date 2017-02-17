Более 1,5 млрд южноуральцы должны за свет

Южноуральцам напомнят о долгах за свет по SMS. Неплатежи потребителей ввели «ЧелябЭнергосбыт» в неприятную ситуацию перед гарантирующим поставщиком. Долг сейчас — 1 млрд 600 млн рублей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так что в феврале на мобильные тысяч южноуральцев придут сообщения с требованием заплатить по счетам. Если потребитель не согласен с предъявленной суммой, он должен обратиться в ближайший офис и уточнить информацию о долге.