В Омске на Левобережье откроют второй спорткомплекс
Современное спортивное сооружение появится на улице Дианова.
Современное спортивное сооружение появится на улице Дианова.
22 февраля в 13.00. состоится торжественное открытие второго
Современное спортивное сооружение, общая площадь которого составляет 6 тыс. кв. м, ежедневно смогут посещать более 2000 человек, в том числе и люди с ограниченными физическими возможностями здоровья.
Так же, как и в первом ФОКе на улице Конева, здесь будет 25-метровый бассейн, построенный в соответствии с самыми современными технологиями, с турецкой баней. Также предусмотрен игровой спортзал площадью 787 кв. м., который за несколько минут может трансформироваться в площадку для баскетбола,
Также в ФОКе предусмотрены залы аэробики и групповых занятий, тренажёрный зал с кардиозоной.