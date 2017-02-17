В Омске на Левобережье откроют второй спорткомплекс

22 февраля в 13.00. состоится торжественное открытие второго физкультурно-оздоровительного комплекса, возведённого по программе «Газпром — детям».

Современное спортивное сооружение, общая площадь которого составляет 6 тыс. кв. м, ежедневно смогут посещать более 2000 человек, в том числе и люди с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Так же, как и в первом ФОКе на улице Конева, здесь будет 25-метровый бассейн, построенный в соответствии с самыми современными технологиями, с турецкой баней. Также предусмотрен игровой спортзал площадью 787 кв. м., который за несколько минут может трансформироваться в площадку для баскетбола, мини-футбола, волейбола, настольного тенниса, бадминтона, гандбола и др. В зале установлена система мультикамерной съемки игр и тренировок, которая позволяет вести прямые трансляции.